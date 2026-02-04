Rekryterare/jobbmatchare till StudentConsulting i Örebro sökes
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Personaltjänstemannajobb / Örebro Visa alla personaltjänstemannajobb i Örebro
2026-02-04
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vi på StudentConsulting i Örebro söker nu dig som vill arbeta i en kombinerad roll som rekryterare och jobbmatchare.
StudentConsulting är ett av Skandinaviens ledande rekryterings- och bemanningsföretag, specialiserade på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Under det senaste året har vi tillsatt över 20 000 jobb i Sverige, Norge och Danmark och byggt upp ett nätverk med över 450 000 kandidater och 2 500 kunder.
Vi som jobbar på StudentConsulting trivs i en dynamisk och tempofylld arbetsmiljö, där vi samarbetar för att nå resultat och bygga långsiktiga kundrelationer. Som ett av Sveriges ledande bolag inom bemanning och rekrytering, med kontor över hela Norden, är vi stolta över att ha haft Sveriges nöjdaste kunder - tio år i rad!
Nu söker vi en ny kollega som kommer tillhöra vårat team Örebro/Karlstad/Dalarna, med Örebro som utgångsort.
I denna kombinerade roll kommer du;
Som rekryterare arbeta i nära samarbete med både kundansvariga och personaladministratörer, du äger och ansvarar för hela rekryteringsprocessen - från urval till intervjuer och referenser till tillsättning.
Som jobbmatchare består arbetet främst av att coacha, vägleda och stötta arbetssökande ut i jobb eller studier, genom bland annat individuella samtal och workshops. Arbetet präglas av ett tydligt resultatfokus med målsättningen att hjälpa deltagaren ut i sysselsättning samt stötta och motivera under hela jobbsökningsprocessen. Arbetet innefattar även kontakt med arbetsgivare samt vissa administrativa och uppsökande arbetsuppgifter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Driva rekryteringsprocesser från search och urval till intervju och referenstagning.
• Skapa kandidatinflöde genom annonsering och uppsökande kandidatarbete.
• Genomföra individuella och gruppintervjuer.
• Samarbeta med kundansvariga för att säkra bemanningsbehovet.
• Stötta i administration kopplat till anställningar, scheman och konsultärenden
• Coacha/vägleda deltagare genom både digitala och fysiska samtal.
• Genomföra Workshops/gruppträffar
• Arbetsgivarkontakt
• Bemanning av kontor utifrån öppettider för besökare
Tjänsten är en heltidsanställning med arbetstid, måndag-fredag 08:00-17:00, då kollegan kommer ansvara för bemanning av öppettider är arbetstiden förlagd och utgår ifrån kontoret i Örebro.
DETTA SÖKER VI
För att lyckas i den här rollen är det viktigt att du har lätt för att möta nya människor och situationer. Att vara självgående i sina processer, ta stort eget ansvar och god organiseringsförmåga är egenskaper vi anser viktiga för denna roll. Vi tror att du som uppskattar känslan av att hjälpa och stötta andra kommer att trivas väldigt bra i den här rollen, och vi tar för givet att du alltid är mån om att göra ett bra jobb.
KRAV för att vara aktuell för tjänsten: - Uppfyller antingen alternativt 1 eller 2
Alternativ 1
• Har läst minst 180 högskolepoäng på Högskolenivå (120 poäng enligt tidigare system) inom: arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapi eller inom ramen för socionomutbildningen, alternativt annat relevant område.
• SAMT minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid.
Alterntiv 2
• Har läst minst ett (1) års heltidsstudier pa eftergymnasial nivå med godkant resultat. - SAMT minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter som nämns nedan: - Arbetsledning med personalansvar.
• Rekrytering.
• Omställningsarbete for arbetssökande.
• Studie- och yrkesvägledning.
• Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration).
• Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor.
• Arbete med social- och gruppsykologi.
• Karriarvägledning.
• Kan tillhandahålla intyg som visar på tidigare arbetslivserfarenhet och tidigare genomförda studier.
• Talar mycket god svenska och engelska.
• Ytterligare kunskap inom ett till språk är meriterande.
Stämmer beskrivningen in på dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Vi vill också att du genomför de tre tester som finns tillgängliga på din profil i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Orvar Bergmarks plats 1 (visa karta
)
702 23 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Viktoria Bengtsson viktoria.bengtsson@studentconsulting.com Jobbnummer
9724020