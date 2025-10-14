Rekryterare inom supply chain - bli en del av Liberas tillväxtresa
2025-10-14
Vi på Libera fortsätter att växa och nu söker vi en rekryterare som vill ta ett helhetsgrepp om vårt rekryteringssegment inom logistik och industri, en nyckelroll där affärsförståelse möter människokännedom.
Om rollenSom rekryterare hos Libera har du en central roll i vårt arbete med att stärka industrins kompetensförsörjning. Du driver hela rekryteringsprocessen självständigt och har friheten att forma ditt arbete utifrån din erfarenhet och ditt driv, du får du ett stort ansvar och stort förtroende.
Du kommer bland annat att:
Driva rekryteringsprocesser för roller inom industri och supply chain - t.ex. produktionsledare, logistiker, inköpare och operativa chefer
Samarbeta nära våra verksamhetsansvariga för att förstå kompetensbehov och skapa träffsäkra kravprofiler
Aktivt söka upp kandidater via relevanta kanaler och nätverk
Skapa attraktiva annonser och stärka vårt employer brand
Genomföra intervjuer, urval, tester och referenstagning
Som rekryterare hos Libera kommer du att arbeta med rekryteringsförfrågningar från flera av våra verksamhetsorter, med utgångspunkt från vårt kontor i Stockholm, Sundbyberg. Rollen ger dig en bred inblick i våra olika affärsområden och möjlighet att samarbeta med kollegor över hela Libera.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av rekrytering, gärna inom industri eller logistik, och som trivs i en roll med både ansvar och variation. Du förstår verksamheters behov och ser människan bakom CV:t. Du har tidigare arbetat med rekrytering, gärna inom industri, produktion eller logistik, och du känner dig trygg i att driva processer från start till mål. Samtidigt är du nyfiken och prestigelös, gillar att lära dig nytt och delar gärna med dig av din kunskap till andra.
Vi tror att du:
Har tidigare erfarenhet av rekrytering eller konsultverksamhet
Har intresse för industriella flöden och kan identifiera rätt kompetens för olika roller
Är strukturerad, självgående och affärsdriven
Trivs med att skapa relationer och bygga förtroende hos både kunder och kandidater
Har god digital kompetens och använder sociala medier som naturligt arbetsverktyg
Vi erbjuder En strategisk roll i ett företag med stark tillväxt inom supply chain
Möjlighet att påverka och utveckla vårt rekryteringsarbete
Ett engagerat team med högt tempo och mycket driv
Flexibla arbetsformer och goda möjligheter till kompetensutveckling
Hos Libera är rekrytering mer än bara matchning - det är ett partnerskap. Vi arbetar nära våra kunder och kandidater för att skapa långsiktiga lösningar som gör skillnad.
Låter det som en spännande möjlighet? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
