Rekondtekniker till, kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar (KHS)
Kalmar Kommun, Omsorgsförvaltningen / Vaktmästarjobb / Kalmar Visa alla vaktmästarjobb i Kalmar
2026-02-04
Visa alla jobb hos Kalmar Kommun, Omsorgsförvaltningen i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Till vår kommunala hjälpmedelssamverkan, KHS, söker vi nu en Rekondtekniker med placering i Kalmar.
Tjänsten är ett vikariat.
Som Rekondtekniker hos oss arbetar du med till exempel rullstolar, rollatorer, lyftar, vårdsängar, du går igenom de hjälpmedel som kommer i retur och återställer samt kvalitetssäkrar dess funktion för att dem på nytt ska kunna levereras ut till nästa behövande person.
Arbetet är tidvis tungt, vilket gör att det krävs en god fysik för att kunna hantera arbetsuppgifterna. Övriga frekventa arbetsuppgifter är lagerhantering, godsmottagning, returtagning, tvätt och teknisk service av hjälpmedel. Vid behov kan även andra arbetsuppgifter inom enheten bli aktuella.
Att hålla god ordning på vårt lager är en självklarhet.
Vi använder systemet Sesam som stöd i hantering av hjälpmedel.
Du kommer till en arbetsplats med ett positivt arbetsklimat där vi ger och tar feedback på ett bra sätt.
På vår arbetsplats är lag-/teamarbete ett viktigt ledord.Kvalifikationer
Du behöver ha intresse för teknik och mekanik. Du är troligen inte en person som lämnar in cykeln på verkstad när den behöver åtgärdas utan en som hellre fixar det själv!
• Vi söker dig som har lägst gymnasiekompetens
• Du har god datorvana
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av mekaniskt/tekniskt arbete som arbetsgivaren anser lämplig
För att lyckas i tjänsten behöver du ha en god kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga samt ett driv att ta initiativ. Du är en strukturerad och noggrann person med vana att prioritera arbetet utifrån verksamhetens behov och krav. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och god laganda. Du gillar att arbeta såväl självständigt som i team.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att kunna komma i fråga för en anställning inom omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303681". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Pierre Börjesson 010-352 33 37 Jobbnummer
9721687