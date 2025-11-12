Rekonditionerare / Bilvårdare till Holmens Bilvård (Göteborg)
2025-11-12
Arbetsgivare: Repair4You AB
Arbetsort: Göteborg (Hisingen)
Anställningsform: Tillsvidare eller tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Antal platser: 2

Publiceringsdatum
2025-11-12

Om företaget
Repair4You AB arbetar med bilvård, rekonditionering och mindre lackarbeten.
Vi samarbetar med vår bifirma Holmens Bilvård, som är en del av Repair2Care-nätverket.
Vi växer och söker nu fler erfarna rekonditionerare som vill bli en del av vårt team i Göteborg.Dina arbetsuppgifter
Som rekonditionerare hos oss kommer du att:
Utföra invändig och utvändig rekond av bilar
Polera, vaxa och lackskydda fordon
Rengöra interiör, textil och motorutrymmen
Ibland köra fordon till och från kundKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av rekond/bilvård
Är självgående, noggrann och stresstålig
Har B-körkort
Kan kommunicera på svenska eller engelska
(svenska är meriterande men inget krav)
Vi välkomnar både män och kvinnor att söka.
Vi erbjuder
Ett trivsamt arbetsklimat i ett växande företag
Möjlighet att utvecklas inom bilvård och lackskydd
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Kontakt och ansökan
Skicka din ansökan med kort beskrivning av dig själv till: info@repair4you.se
Eller besök oss direkt på:
Holmens Bilvård, Göteborg (Hisingen)
Urval sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@holmensbilvard.eu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Repair4You Hisings Backa AB
(org.nr 559011-7510) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hallå Städ & Transport AB Kontakt
Fazli Düzgün info@holmensbilvard.eu 0733844980 Jobbnummer
