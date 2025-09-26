Rekondare / Bilvårdare sökes till Ecoshine Strängnäs
SteamNow AB / Servicepersonaljobb / Strängnäs
2025-09-26
Ecoshine Strängnäs är en modern och miljövänlig bilvårdsanläggning som erbjuder ett komplett utbud av tjänster under samma tak. Vi arbetar inte bara med traditionell bilrekond och premium bilvård, utan även med foliering, PPF (Paint Protection Film) och solfilm.
Hos oss står kvalitet, noggrannhet och 100% nöjda kunder alltid i fokus.Dina arbetsuppgifter
Som rekondare hos oss kommer du att arbeta med:
Invändig och utvändig rekonditionering av bilar
Polering, vaxning och keramiska lackskydd
Fälgrengöring, motortvätt och detaljerad rengöring
Foliering, montering av PPF och solfilm (efter erfarenhet/utbildning)
Förberedelse och kvalitetskontroll av fordon innan kundleverans
Kundkontakt och service i samband med in- och utlämning
Underhåll av utrustning och arbetsplats
Kvalifikationer & egenskaper
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet inom bilrekonditionering/bilvård
Meriterande om du arbetat med foliering, PPF eller solfilm
Är noggrann, ansvarstagande och självgående
Har känsla för detaljer och kvalitet
Har god fysik då arbetet kan vara fysiskt krävande
Har B-körkort (meriterande)
Är serviceinriktad och har god samarbetsförmåga
Anställning
Placeringsort: Strängnäs
Anställningsform: Heltid / deltid (enligt överenskommelse)
Lön: Enligt överenskommelse / marknadsmässig
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Vi erbjuder
En varierad arbetsmiljö där du får arbeta med både klassisk bilvård och modern teknik som foliering, PPF och solfilm
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling inom yrket
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Personalrabatter och förmånerSå ansöker du
Skicka in ditt CV och ett kort personligt brev där du beskriver din erfarenhet och varför du vill arbeta hos Ecoshine Strängnäs.
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: ulvhall@ecoshine.se
SteamNow AB
http://www.ecoshine.se/anlaggning/strangnas
Mariefredsvägen 35
)
