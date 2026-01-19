Rekondare/Bilrekonditionerare till Björkmans Bil Enköping
Nu söker vi efter rekondare/bilrekonditionerare till Sveriges modernaste Kia-anläggning. Vi söker dig som har ett öga för detaljer, har stor erfarenhet av bilvård och en passion för bilar. Missa inte möjligheten till ett utvecklande jobb där du får chansen att representera Kia.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Som Rekondare är dina främsta arbetsuppgifter att ha koll på planeringen och arbeta med allt från inre och yttre tvätt till större poleringar, rekonditionering och nybilshantering. Du kommer att arbeta tillsammans med dina kollegor på både serviceverkstaden och bilförsäljningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med rekond/tvätt/bilvård. Du arbetar strukturerat och är duktig på att hantera stressade situationer. Vidare har du en treårig gymnasial utbildning, B-körkort samt kan tala och skriva obehindrat på svenska. Har du arbetat med lackskydd, montering av bildekaler eller andra bilrelaterade tjänster är det mycket meriterande.Dina personliga egenskaper
För att klara arbetet krävs att du är noggrann och strukturerad när du utför dina arbetsuppgifter. Du är duktig på att kommunicera och har inga problem med att hjälpa till där det behövs. Du är social, utåtriktad och trivs med att arbeta i grupp samtidigt som du självständigt tar ansvar för dina egna arbetsuppgifter.
Vad erbjuder vi?
En unik möjlighet att få arbeta i Sveriges modernaste Kia-anläggning
En dynamisk arbetsmiljö där du blir en del av ett professionellt team som värderar individuell utveckling och gemensam framgång.
Attraktiva anställningsvillkor med bra personalförmåner - vi har kollektivavtal.
Heltidstjänst på 100% - tillträde enligt överenskommelse.
Tillsammans strävar vi efter att inte bara vara det bästa Kia-teamet i Sverige utan även att förse våra kunder med upplevelser utöver det vanliga. Vi lägger stor vikt vid att vår personal ska trivas, och arbetar aktivt för en stark teamkänsla och individuell utveckling.
Ser du en framtid tillsammans med oss på Björkmans Bil? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team.
Låter det intressant?
Du ansöker till tjänsten genom att skicka in CV samt personligt brev via vår hemsida www.bjorkmansbil.se/jobb/
Både urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Vänligen bifoga både ditt CV och ett personligt brev, där du berättar lite mer om dig själv och varför du är intresserad av tjänsten.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan och lära känna dig bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bertil Björkman Bil AB
(org.nr 556329-2118), http://www.bjorkmansbil.se
Gustaf Daléns Gata 1 (visa karta
)
