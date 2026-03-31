Rekomo i Göteborg söker teamledande montör
Rekomo AB / Montörsjobb / Göteborg Visa alla montörsjobb i Göteborg
2026-03-31
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rekomo AB i Göteborg
, Mölndal
, Huddinge
eller i hela Sverige
Det finns företag som levererar kontorsmöbler. Och så finns det företag som bygger arbetsplatser där människor faktiskt vill vara.
Rekomo är ett sådant möbelföretag. Och nu söker vi en montör som vill leda vårt team i Göteborg.
Vad vi gör
Vi säljer kontorsmöbler. Premiummöbler, designmöbler och kvalitetsmöbler från varumärken som Fritz Hansen, Vitra, Kinnarps, Hay och Muuto - och även basmöbler från till exempel Ikea.
Skillnaden? De är begagnade.
Vi ger möbler nytt liv, rekonditionerar, kvalitetssäkrar och levererar dem till nya arbetsplatser.
Våra kunder får möbler som:
Håller premiumklass
Bara kostar halva nypriset
Kommer med tre års garanti
Vi levererar och installerar allt från enstaka arbetsplatser till hela kontor - ofta i högt tempo, ibland med korta ledtider, men alltid med höga krav på finish. Blir det snyggt - ja kika på vår topplista här.
Och miljövinsten?
Den kommer på köpet. För varje nyproducerad kontorsstol som tillverkas kan vi sälja åtta begagnade för samma CO2-utsläpp. Det är en enkel ekvation som allt fler företag börjar förstå.
Vi växer snabbt och efterfrågan ökar. Fler kunder vill kombinera design, kvalitet och ekonomi med ett mer hållbart sätt att inreda. Man kan säga att vi är ett möbelföretag som råkar rädda världen. Och att världen just nu vill ha mer av precis det vi gör.
Rollen - montering, leverans och känsla för detaljer
Som teamledande montör hos oss är du en avgörande del av kundupplevelsen.
Det är du och ditt team som ser till att det vi säljer faktiskt blir verklighet ute hos kund. Du ansvarar för att planera uppdragen tillsammans med lagerchefen Robin. Ibland är det stora projekt som kräver upp mot 6 montörer men oftast mindre uppdrag med bara 2 montörer. Ibland är det en stor leverans om dagen - ibland åtta mindre.
Du jobbar med:
Planering av leveranser ute hos kund
Leveranser till kund
Montering av kontorsmöbler
Installation och placering enligt ritning eller brief
Att säkerställa att allt är i toppskick innan du lämnar platsen
Lagerarbete
Det handlar inte bara om att "skruva ihop möbler". Det handlar om att skapa en färdig arbetsplats som känns rätt direkt.
Teamet runt dig
Ett lagerteam som ser till att allt är förberett, kvalitetssäkrat och redo för leverans.
Säljare som har gjort ett bra jobb i dialogen med kunden - så att du har rätt förutsättningar ute på plats.
Kollegor i montage och logistik som hjälps åt, löser problem och ser till att jobbet blir gjort - tillsammans.
Det är högt tempo ibland. Men det är också mycket skratt, stolthet och lagkänsla.
Vem vi tror att du är
Vi tror inte att du måste ha jobbat exakt med detta tidigare - men det är ett plus. Vi monterar allt från enklare skrivbord till tysta rum.
Det viktiga är att du:
Är händig och lösningsorienterad
Gillar att jobba fysiskt och i ett högt tempo
Är noggrann och har öga för detaljer
Är serviceinriktad och trygg i mötet med kunder
Fungerar bra i team
Är flexibel kring arbetstider
B-körkort
Svenska i tal (och gärna förståelse i skrift)
Vad du får hos oss
Fast lön
3 000 kr i friskvård
Tjänstepension och kollektivavtal
En stabil och växande arbetsgivare - vi har funnits i över 30 år
Ett tight team med bra energi och stark lagkänsla
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: robin.bjorklund@rekomo.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rekomo teamledande montör".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekomo AB
(org.nr 556347-9343), https://www.rekomo.se/
Flöjelbergsgatan 11 (visa karta
)
400 22 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
Rekomo Göteborg AB
Lagerchef
Robin Björklund robin.bjorklund@rekomo.se 031-313 42 75
9829331