Reklam säljare på distans till www.reapriser.nu

Sjöberg, Dennis / Marknadsföringsjobb / Stockholm
2026-06-23


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Ditt arbete går ut på att ringa storbolagen och sälja reklam på vår marknadsplats. Så erfarenhet från tidigare reklam försäljning är meriterande.
Vi erbjuder dig som reklam säljare en bra stabil grund om lön om 200 sek per arbetad timme alt provision. Där provisions delen utgår istället för grundlönen om 200 sek per timme om den överstiger grundlönen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: Hej@reapriser.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reklam säljare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sjöberg, Dennis
Torsgatan 10 (visa karta)
113 21  STOCKHOLM

Arbetsplats
Reapriser earthquake tech

Kontakt
Ägare
Dennis Sjöberg
Hej@reapriser.nu
0725608405

Jobbnummer
9975930

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