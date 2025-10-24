Reitan Convenience i Sverige söker innehålls- och engagemangsansvarig
2025-10-24
I ljusa och fina lokaler i Stadshagen hittar vi Reitan Convenience Sweden AB's (RCS) servicekontor. Här blir du en del av ett team med öppet klimat och högt i tak, där ni samarbetar och stöttar varandra. RCS är franchisegivare för Pressbyrån, 7-Eleven och PBX, med sammanlagt 400 butiker som drivs av framgångsrika franchisetagare runt om i Sverige. Låter det som något för dig? Läs vidare!
OM TJÄNSTEN
RCS är ett värderingsstyrt företag där du får ta stort eget ansvar och samarbeta i en miljö med högt förtroende för varandra. De jobbar fokuserat mot gemensamma mål i en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, tillsammans med härliga kollegor i ljusa och fina lokaler i Stadshagen. De är öppna, visar varandra tillit och har kul ihop. Mångfald är en styrka, och de strävar efter att skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna och inkluderade. För att vara relevanta i framtiden måste hållbarhetsperspektivet genomsyra hela deras verksamhet - de tror på förändring, innovation och transformation.
I rollen som innehålls- och engagemangsansvarig får du vara med och bygga framtidens kundrelationer genom innehåll som engagerar och lojalitetsinitiativ som gör skillnad. Du ansvarar du för att utveckla och driva Pressbyråns och 7-Elevens digitala närvaro i lojalitetsklubb - med fokus på medlemsrekrytering, engagemang och upplevelse.
Du erbjuds
• Ett positivt och hjälpsamt gäng, i vilket du kan ha roligt samtidigt som ni arbetar tillsammans och stöttar varandra.
• Möjlighet att vara med och utveckla och driva ett lojalitetsprogram inom convenience.
• En dynamisk och digitalt driven miljö med högt tempo.
• Stort eget ansvar och möjlighet att påverka affären.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som innehålls- och engagemangsansvarig kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att innebära följande:
• Innehåll & Kommunikation: Skapa, anpassa och publicera engagerande innehåll i digitala kanaler (webb, sociala medier, e-post, SMS) för att driva lojalitet och aktivera medlemmar.
• Kampanjer: Planera och genomföra kampanjer och utskick som både engagerar befintliga och attraherar nya medlemmar.
• Medlemsrekrytering: Driva tillväxt genom digital strategi inklusive annonsering, SEO, sociala medier och influencers.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, digital kommunikation, e-handel eller liknande.
• Har minst 4-5 års erfarenhet av innehållsmarknadsföring, CRM eller digital marknadsföring, gärna inom retail/e-handel på ett stort/medelstort bolag.
• Erfarenhet av att arbeta med lojalitetsprogram och kundklubbar.
• Kan skapa en strategi/marknadsplan för lojalitetsprogram
• Har digital expertis - erfarenhet av digitala kanaler, sociala medier, SEO och epostmarknadsföring.
• Erfarenhet av att arbeta i Illustrator, Photoshop, och program för att klippa film
• Erfarenhet av betald annonsering (t.ex. Meta Ads, Google Ads) och konverteringsoptimering.
• Erfarenhet av CRM-system, Google Analytics, marketing automation, CMS och Meta Business Suite.
• Stark skriftlig kommunikationsförmåga med fokus på engagerande och kommersiellt innehåll.
• Kommunicerar obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av en roll som innehålls- och engagemangsansvarig på ett liknande retailbolag.
• Erfarenhet av projektledning och marknadsaktiviteter, inklusive planering och genomförande av evenemang.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Mycket självgående och proaktiv - tar egna initiativ och driver projekt från idé till genomförande.
• Kreativ & strategisk - kombinerar kreativt tänkande med affärsdriv.
• Kundcentrerad - förstår och engagerar sig i att skapa värde för medlemmarna.
• Datadriven & analytisk - baserar beslut på data och optimerar löpande.
• Samarbetsinriktad - kan arbeta tvärfunktionellt och bygga relationer inom organisationen och med Köpmännen.
Övrig information:
• Start: Omgående
• Omfattning: Konsultuppdrag på 6 månader
• Placering: Stadshagen, Stockholm
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Du har säkert någon form av relation till RCS via deras varumärken Pressbyrån, 7-Eleven och PBX. Varje dag besöker runt 350 000 personer någon av deras 400 butiker runt om i landet. De finns för att de vill göra deras kunders vardag lite enklare. Som marknadsledande i sin bransch vill de leda vägen mot framtidens mest hållbara convenience genom att göra convenience mer hållbart och hållbarhet mer convenient.
Reitan Convenience är en del av Reitan Retail med butiker under olika varumärken i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Lettland, Estland och Litauen. Med 2 000 butiker i 7 olika länder är Reitan Retail ledande inom retail i både Norden och Baltikum. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
Academic Work Sweden AB
Academic Work
