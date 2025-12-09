Rehabvägledare Lysekils kommun i uppdrag från Samordningsförbundet Väst
2025-12-09
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Lysekils kommun, Enheten för vägledning och stöd, söker en rehabvägledare som ska arbeta tillsammans med övriga medarbetare och samarbetspartners inom FINSAM (kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Regionen).
Samordningsförbundet Väst finansierar insatser för personer i arbetsför ålder som behöver samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Tjänsten är ettårig och omfattar halvtid som rehabvägledare samt halvtid i insatsen "På väg" för att motivera till aktivitet och delaktighet.
I enheten du kommer att tillhöra finns 18 medarbetare med många och varierande kompetenser som arbetsmarknadskoordinatorer, socialsekreterare och vägledare. Vårt uppdrag är att ta emot, vägleda och möjliggöra för Lysekilsbor med behov av stöttning för att komma i arbete, studier eller annan varaktig försörjning. Enheten har sin placering i Arbetslivsförvaltningen som också ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning, daglig verksamhet samt sysselsättning.Dina arbetsuppgifter
Som rehabvägledare arbetar du i ett teambaserat arbetssätt och samordnar hela processen kring arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån varje deltagares individuella behov. Du är en central kontaktpunkt som samverkar med både professionella aktörer och privata nätverk runt deltagaren. Genom att klargöra arbetsförutsättningar, planera och genomföra insatser tillsammans med individen skapar du förutsättningar för utveckling och progression.
Arbetet utgår från en tydlig arbetslinje med målet att deltagaren ska nå egen försörjning genom arbete eller studier. Du motiverar och stöttar deltagaren i processen, kartlägger behov, ger vägledning och samordnar de insatser som krävs. Du dokumenterar hela processen och sammanställer en slutrapport som överlämnas till deltagaren och remitterande part vid avslut.
En viktig del av rollen är att aktivt arbeta med arbetsgivarkontakter för att matcha deltagare till rätt arbetsträningsplats. Du fungerar som ett stöd för arbetsgivaren och bidrar med kunskap och förståelse inför en eventuell anställning. Vid behov leder du även gruppaktiviteter tillsammans med kollegor.
Uppdraget kräver flexibilitet och förmåga att hitta individuella lösningar för personer som ofta har en komplex livssituation och har varit i utanförskap under lång tid. Arbetet baseras på BIP-forskningen och metoden Supported Employment - alltid med individen i fokus.Kvalifikationer
Du som söker ska ha relevant högskoleutbildning för uppdraget och det är meriterande att tidigare ha arbetat med arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan. God kunskap om andra myndigheters arbete och trygghet i att arbeta med personer som har olika funktionsvariationer. Kunskap om arbetsmarknaden i vårt område är viktigt och vana av att ha kontakt med arbetsgivare för att hjälpa personer med anskaffning av arbetsprövning-, tränings- och praktikplatser.
Vi söker dig som är trygg i att agera på eget initiativ, kan arbeta både i team och självständigt, har god kommunikativ förmåga, ett systematiskt tillvägagångssätt och god planeringsförmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet!
Du behöver ha körkort.
Intervjuer kan komma att ske löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
