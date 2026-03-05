Rehabvägledare/finsamvägledare till Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten har samordningsansvaret för kommunens arbetsmarknadsåtgärder och är organiserade under Barn- och utbildningsnämnden.
Genom vägledande, motiverande och aktiverande insatser, i samverkan med myndigheter och näringsliv, arbetar vi för att varje individ ska få förutsättningar för egen försörjning. Arbetsmarknadsenheten har nyligen flyttat in i nyrenoverade lokaler. Dina arbetsuppgifter
Rehabvägledaren/finsamvägledaren arbetar utifrån ett teambaserat arbetssätt och samordnar processen kring den arbetslivsinriktade rehabiliteringen utifrån varje persons individuella behov. Vi arbetar med en tydlig arbetslinje för att öka möjligheten för våra individer att nå målet egen försörjning via arbete eller studier och vi är tydligt influerade av BIP-forskningen.
Rehabvägledaren/finsamvägledaren samverkar med individens nätverk och stödjer, motiverar och rustar individerna genom att klargöra arbetsförutsättningar samt planerar och genomför insatser tillsammans med individen och andra aktörer för att nå progression. Dokumentation ingår i varje ärende.
Du bedriver ett aktivt arbete med att matcha individer till rätt arbetsplats och du är ett stöd för arbetsgivare som ska ta emot personer. Att leda gruppaktiviteter tillsammans med kollegor kan bli aktuellt vid behov. Resor med egen bil är vanligt förekommande. Uppdraget som rehabvägledare/finsamvägledare är en halvtidstjänst som ev kan kombineras med annat uppdrag.
Samordningsförbundet Väst organiserar nätverksträffar för professionellt utbyte och samordning där du träffar övriga rehabvägledare/finsamvägledare inom samverkansområdet. Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget. Du behöver ha god kunskap om andra myndigheters arbete med rehabilitering och känna dig trygg i att arbeta med personer som har olika funktionsvariationer. Kunskap om arbetsmarknaden i vårt område är viktigt och vana av att ha kontakt med arbetsgivare för att hjälpa personer med anskaffning av arbetsprövning-, tränings- och praktikplatser. Du behöver kunna arbeta självständigt med egen framdrift samtidigt som du har lätt för att arbete i samverkan. Det är meriterande med utbildning och erfarenhet av MI samt att tidigare ha arbetat med arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan.
B-körkort och tillgång till egen bil.
Vi erbjuder
Anställning på 50-80%, tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas.
Urval och intervjuer sker löpande. Tester kan komma att vara en del av urvalsprocessen.
Tjänsten tillsätts under förutsättningar att erforderliga beslut fattas
Upplysningar om tjänsten lämnas av
Arbetsmarknadschef, Carina Berndtsson 0525-181 97Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken senast 2026-03-22. Intervjuer på plats i Tanumshede är planerade till 30 mars, 31 mars och 1 april 2026.
Giltigt utdrag ur polisens belastningsregister behöver visas upp före anställning.
För att bli aktuell för anställning hos oss krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
- Vid behov uppvisar giltigt körkort
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
- Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
