Rehabundersköterska, Karlshamns Rehabiliteringscenter, visstidsanställning
2026-03-27
Publiceringsdatum2026-03-27
Här kommer du jobba tillsammans med andra fysioterapeuter, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, samtalsteam samt andra professioner som jobbar på vårdcentralen.
Vi är ett glatt gäng i blandade åldrar. Karlshamns Rehabiliteringscenter ligger i ett lugnt grönområde i Asarum, med en skön uteplats och närhet till promenadstråk.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar. Hos oss har du förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag och möjlighet till flexibel arbetstid samt gratis tillgång till Regionens gym.
Region Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.
Primärvården omfattar Region Blekinges vårdcentraler, ungdomsmottagningar och sårcentrum. Blekingebor som blir sjuka vänder sig direkt till vårdcentralerna och får tillgång till hälso- och sjukvård som inte kräver sjukhusresurser. Vården ges i länets samtliga städer, på flera mindre orter och ibland i hemmen. Vårt mål är att vara en modern öppenvård där lagarbete och patienternas behov står i centrum.
Vi erbjuder dig ett varierande och utvecklande arbete. Som nyanställd får du en individuellt anpassad introduktion. Du arbetar på delegation av sjukgymnast, fysioterapeut eller arbetsterapeut.
Administrativa arbetsuppgifter utgör större delen av tjänsten, det innefattar bland annat callback som innebär att boka in och boka av patienter, registrering av kvalitetsregister samt beställningar. Placeringen kommer vara på Karlshamns Rehabiliteringscenter, men du kommer hantera ärenden och administrativa uppdrag även för Ronneby Rehabiliteringscenter. Den andra viktiga delen är arbetet med patienter som att övervaka träningsgrupper och lättare behandlingsarbete
Du är utbildad undersköterska inom hälso- och sjukvård och kan arbeta självständigt under stort ansvar. Utbildning och erfarenhet inom rehabilitering är önskvärt.
Vi ser gärna att du uppskattar teamarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/255".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081)
Hälso- och sjukvård Kontakt
Andreas Olsson, Avdelningschef 073-4471463
9822645