Rehabkoordinator tre Vårdcentraler Tensta, Rinkeby och Husby-Akalla.
2026-03-31
Rehabkoordinator sökes till tre Vårdcentraler, Tensta, Rinkeby och Husby-Akalla.
Vi erbjuder dig en tjänst som Rehabkoordinator där din roll är att stödja våra patienter i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
Tensta, Rinkeby och Husby-Akalla vårdcentral är tre väletablerade husläkarmottagningar.
Vi är Regiondrivna vårdcentraler som erbjuder goda arbetsvillkor, stimulerande arbetsmiljö, trevlig familjär personalgrupp med mycket arbetsglädje och engagemang. Vi strävar efter ett modernt ledarskap med lyhördhet, delaktighet och tillit i fokus. Du får förmåner i form av flextid, friskvårdspeng samt kontinuerlig kompetensutveckling. Hos oss får du ett gyllene tillfälle att arbeta med en bred patientgrupp med olika socioekonomiska förutsättningar och bakgrund. Tycker du om omväxling av arbetsmiljö med varierande patientkontakter och teamarbete är detta jobb perfekt för dig.
Du kan läsa mer om oss på Tensta vårdcentral, Rinkeby vårdcentral och Husby Akalla vårdcentral
Målsättningen är att koordinatorsfunktionen ska ha en bred förankring inom hälso- och sjukvården för att stödja patienter i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. I din roll ingår att vara kontaktperson och coach till patienter med risk för sjukskrivning och i sjukskrivning, du arbetar nära sjukskrivande läkare på vårdcentralen. Du kommer att ha både en intern och en extern roll i samverkan t ex samarbeta runt individen med andra aktörer såsom arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunen. Som rehabkoordinator ansvarar du för att vara rådgivare, kunskapsförmedlare, kontaktperson och samarbetspartner till andra aktörer.
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att: Vid behov motivera och informera identifierade patienter för insatser som motverkar sjukskrivning. Bedöma patientens rehabiliteringsbehov. Kartlägga patientens aktivitetsförmåga till arbete och arbetets krav. Identifiera/koordinera rehabiliteringsinsatser i samråd med behandlande läkare och övriga hälsoprofessioner. Upprätta en individuell plan för rehabiliteringen och återgång i arbete. Ha kontakt med patientens arbetsgivare.
Vara kontaktperson för patienten med Försäkringskassan, sjukvården, Arbetsförmedlingen och övriga parter. Coacha patienten med syfte att återgå i arbete. Vara rådgivare och kunskapsförmedlare om rehabilitering och sjukskrivning på vårdcentralen. Ta fram och analysera sjukskrivningsstatistik.
Kvalifikationer:
Meriterande om du har utbildningen "Koordinering av rehabiliteringsprocessen, 7,5 hp vid KI eller motsvarande kännedom om försäkringsmedicin samt rehabilitering. Önskvärt med god IT vana, Excel kunskaper och MI-kompetens.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid 100%. Arbetstid måndag-fredag. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Du är duktig på att beakta många perspektiv och ha en helhetssyn. Du har lätt för att arbeta med andra människor, du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är intresserad och nyfiken på människor med olika kulturell bakgrund, vår befolkning kommer från världens alla hörn och det ställer krav på vår kulturella medvetenhet.
Du har en god empatisk förmåga och personlig mognad vilket ger dig självständighet och bidrar till att du tar ansvar för patienten, dig själv och dina arbetsuppgifter. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Vi söker dig som vill vara med och utveckla våra verksamheter med patientens fokus!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Övrig information:
Skicka in din ansökan redan idag. Rekrytering sker löpande och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Verksamhetschef, Tensta VC
Feryal Messö feryal.messo@regionstockholm.se 08-12339206 Jobbnummer
9831364