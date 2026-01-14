Rehabkoordinator till Sotenäs vårdcentral - bli en av oss!
2026-01-14
Vi söker dig som vill jobba på Västra Götalands bästa vårdcentral i en sammansvetsad personalgrupp där vi satsar på att få rehabprocessen för våra patienter att fungera optimalt.
Vi har drygt 6500 listade patienter. Vi har 4 fasta läkare, ST läkare, psykolog/kurator, distriktssköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Som rehabkoordinator är du spindeln i nätet för patienter med långvariga sjukskrivningar, du har kontakt med patienten, läkare, arbetsgivare och försäkringskassan.
Du leder vår rehabrond som är en gång i veckan. Där ingår läkare, kurator, vårdsamordnare och arbetsterapeut.
Vi tänker oss att rehabuppdraget ligger på 20-40%, en till två arbetsdagar i veckan. Kvalifikationer
Du är antigen sjuksköterska, kurator eller fysioterapeut i botten, alternativt har du bakgrund inom försäkringskassan.
Erfarenhet inom området önskas. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighetDina personliga egenskaper
Du är driven, har god samarbetsförmåga, och är van att arbeta självständigt.
Arbetstiderna är dagtid någon gång mellan kl 07-17.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan.
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
