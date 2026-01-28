Rehabkoordinator till Sigtuna Läkarhus timanställning
2026-01-28
Vi erbjuder dig timanställning som Rehabkoordinator på vår mottagning, där din roll är att stödja våra patienter i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
Om Sigtuna Läkarhus
Sigtuna Läkarhus ligger på den pittoreska gågatan mitt i vackra och charmiga Sigtuna, 30 min till Stockholm. Det är lätt att ta sig till husläkarmottagningen via buss, cykel eller bil.
Sigtuna Läkarhus tillhör SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde, som är en del av Region Stockholm. Verksamheten är välfungerande. Gemensamt arbetar vi utifrån vår värdegrund, patientens fokus, allas lika värde och arbetsglädje. Vi hoppas att du vill vara med och bidra till samhällsnytta och skapa en verksamhet som arbetar för patientens bästa.
Vi är 20 medarbetare som ombesörjer primärvård för ca 5800 listade patienter. Inom verksamheten erbjuder vi läkar- och distriktssköterskemottagning, hemsjukvård, telefonrådgivning, diabetesmottagning, astma/KOL-mottagning, äldremottagning, psykologmottagning och barnavårdscentral.
Nu fortsätter vi och utvecklar vård i ytterområden för att stötta Närakuter, jobba förebyggande, minska återinläggningar till akutsjukhus. Vårt kvalitetsarbete för 2024 och 2025 är riktat mot vår hemsjukvård.
Prata med oss och sök samtidigt! Vi är här för att skapa vård av kvalitet!
Målsättningen är att koordinatorsfunktionen ska ha en bred förankring inom hälso- och sjukvården för att stödja patienter i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. I din roll ingår att vara kontaktperson och coach till patienter med risk för sjukskrivning och i sjukskrivning, du arbetar nära sjukskrivande läkare på vårdcentralen. Du kommer att ha både en intern och en extern roll i samverkan t ex samarbeta runt individen med andra aktörer såsom arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunen. Som rehabkoordinator ansvarar du för att vara rådgivare, kunskapsförmedlare, kontaktperson och samarbetspartner till andra aktörer.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att: Vid behov motivera och informera identifierade patienter för insatser som motverkar sjukskrivning. Bedöma patientens rehabiliteringsbehov. Kartlägga patientens aktivitetsförmåga till arbete och arbetets krav. Identifiera/koordinera rehabiliteringsinsatser i samråd med behandlande läkare och övriga hälsoprofessioner. Upprätta en individuell plan för rehabiliteringen och återgång i arbete. Ha kontakt med patientens arbetsgivare.
Vara kontaktperson för patienten med Försäkringskassan, sjukvården, Arbetsförmedlingen och övriga parter. Coacha patienten med syfte att återgå i arbete. Vara rådgivare och kunskapsförmedlare om rehabilitering och sjukskrivning på vårdcentralen. Ta fram och analysera sjukskrivningsstatistik.
Kvalifikationer:
Legitimerad hälso- och sjukvårdsprofession eller socionom med flerårig erfarenhet av rehabilitering. Du har utbildningen "Koordinering av rehabiliteringsprocessen, 7,5 hp vid KI eller motsvarande kännedom om försäkringsmedicin.
Meriterande om du har erfarenhet av rehabilitering. God IT vana, meriterande om du behärskat Excel. MI-kompetens.
Anställningsform:
Timanställning. Möjlighet till förlängning till månadsanställning finns. Arbetstid måndag-fredag. Tillträde enligt överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Du är duktig på att beakta många perspektiv och ha en helhetssyn. Du har lätt för att arbeta med andra människor, du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du har en god empatisk förmåga och personlig mognad vilket ger dig självständighet och bidrar till att du tar ansvar för patienten, dig själv och dina arbetsuppgifter. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Vi söker dig som vill vara med och utveckla våra verksamheter med patientens fokus!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Övrig information:
Skicka in din ansökan redan idag. Rekrytering sker löpande och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
