Rehabkoordinator till samverkansprojekt, flera vårdcentraler i Malmö
2025-12-17
Letar du efter en spännande utmaning inom rehabilitering där du kan få utvecklas som person och bidra till utveckling inom primärvården? Då ska du söka det här jobbet!
Sedan 2021 pågår samverkansprojektet Kryddgårdenmodellen mellan offentliga primärvården i Malmö och Malmö Stad. Projektet syftar till att skapa enhetlighet och samverkansstrukturer för Malmöbor med hälsobesvär och arbetslöshet.
Vårdcentralen Kryddgården är en etablerad mottagning som erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster med ett kompetent team av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, rehabteam och psykosocialt team i ett mångkulturellt område. Här bedriver vi spännande utvecklingsarbeten och sedan 2015 har vårdcentralen arbetat utifrån en modell för att stötta både sjukskrivna och patienter med aktivitetsbegränsningar utan sjukpenning. Vårdcentralen är navet i primärvårdens pågående samverkansprojekt Kryddgårdsmodellen.
Samverkansprojektet Kryddgårdsmodellen som verkar för att utveckla och förtydliga rehabkoordinatorfunktionen utökas nu med ytterligare en rehabkoordinator. Anställningen är en projektanställning förlagd vid Vårdcentralen Kryddgården men du kommer även att arbeta på andra vårdcentraler i Malmö.
Tjänsten innebär att du som rehabkoordinator har en central roll i projektet och i arbetet inom primärvården gällande rehabiliteringsområdet. Som rehabiliteringskoordinator är du ett möjligt personligt stöd för patienter, samordnar det interna arbetet och samverkar med patientens nätverk utanför vårdcentralen. Du utgår från projektet och deltar i förankringsarbetet på några vårdcentraler i Malmö. Därtill innefattar tjänsten både patientarbete utifrån vår arbetsmodell gentemot Malmö Stad, samt processarbete inom ramen för projekt Kryddgårdenmodellen. Därutöver ingår det i uppdraget att:
• Implementera rutiner och flödesprocesser.
• Vara ett stöd för patienten av informativ och coachande karaktär.
• Vara ett stöd för vårdcentralen vid bedömning och samordning.
• Vara kontaktperson för externa aktörer.
• Delta på rehabiliteringsmöten med ansvar för SIP-möten.
Välkommen till oss, vi erbjuder dig ett spännande och varierande arbete!Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har en relevant högskole-/universitetsutbildning inom legitimerad sjukvårdsprofession eller en godkänd socionomexamen. Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift är en förutsättning för tjänsten. Tillhör du ett legitimationsyrke krävs språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
För tjänsten är det meriterande om du har gått en vidareutbildning till rehabiliteringskoordinator inom sjukvård eller har tidigare arbetslivserfarenhet utav denna typ av tjänst. Vi ser det även som fördelaktigt att du har erfarenhet från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningens olika uppdrag. Erfarenhet av arbete med rehabilitering och försäkringsmedicin är också fördelaktigt. Därutöver ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta i journalsystemet PMO.
Om du har ett starkt engagemang för utvecklingsarbete och trivs med att arbeta på ett flexibelt och strukturerat sätt, kan detta vara rätt för dig. I mötet med patienten är det viktigt att du har ett genuint intresse för samordning och samverkan, där rådgivning och delaktighet står i fokus. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Tjänsten avser en projektanställning med tillträde enligt överenskommelse, varaktighet 12 månader med möjlighet till förlängning dock senast 2027-08-31.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser framemot att lära känna dig!
