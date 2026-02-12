Rehabkoordinator till psykiatrimottagningen i Skövde
Skaraborgs Sjukhus - där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg - och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Lockas du av att få utveckla vården med patienten i fokus och i god samverkan med andra aktörer? Då är du den vi söker!
Mottagningen ingår i Skaraborgs Sjukhus Vuxenpsykiatri och bedriver specialistpsykiatrisk vård.
Vi arbetar processorienterat utifrån tre diagnosprocesser, neuropsykiatri, psykos och affektiva. Vi är cirka 60 personer som arbetar på enheten med olika professioner och tillsammans tillhandahåller vi ett rikt utbud av kompetenser. Vi samverkar med kommun, primärvård och andra vårdgrannar och vårt upptagningsområde är Skövde, Karlsborg, Tibro och Hjo kommun.
Vi finns i nybyggda och moderna lokaler vid Skaraborgs Sjukhus Skövde.Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår att vara rehabiliteringskoordinator på mottagningen i Skövde. Du jobbar tillsammans med läkare och andra professioner för att initiera/koordinera rehabiliteringsinsatser inom hälso- och sjukvården. Du är spindeln i nätet för den interna samordningen och samverkar aktivt med externa aktörer som Försäkringskassa, Arbetsförmedling och arbetsgivare med flera. Dessutom är du ett personligt stöd och har en samordnande funktion i individärenden gällande rehabilitering och sjukskrivningsprocessen. Du ingår i ett nätverk med rehabiliteringskoordinatorer inom vuxenpsykiatrin där du regelbundet deltar i möten och kollegial handledning.
Vi erbjuder också ett friskvårdsbidrag, har en hälsoinspiratör på enheten samt möjlighet till motion på lunchen på initiativ från kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet från rehabiliteringsfältet och vuxenpsykiatri. Du är högskoleutbildad, som arbetsterapeut, fysioterapeut, socionom eller liknande, med god kunskap och kompetens inom försäkringsmedicin. Helst ser vi att du har gått någon form av utbildning till rehabiliteringskoordinator. Erfarenhet av liknande arbete och legitimation i yrke inom hälso- och sjukvården är meriterande. Du är en självgående person med naturligt driv, intresserad av samverkan internt på förvaltningen men även externt med olika aktörer och med intresse för verksamhetsutveckling. Du sätter patientens bästa i centrum och är lyhörd för dennes behov.
Då tjänsten kan innehålla transporter med bil ställer vi krav på B-körkort. Stor vikt läggs vid personlig lämplighetÖvrig information
Vid tillsättning inom psykiatrin begär vi utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan hanteras av arbetsgivaren.
Intervjuer sker löpande under rekryteringstiden
