Rehabkoordinator 1 dag/vecka till Västervårdens Vårdcentral
2025-10-02
Välkommen till oss på Praktikertjänst Västervården Husläkarmottagning i Vällingby.
Nu söker vi en rehabkoordinator 1 dag / vecka till vårt team!
Information om arbetsplatsen
Västervårdens Vårdcentral är en väletablerad läkarmottagning inom Praktikertjänst med 8700 listade patienter. Vi har stabil bemanning med drygt 20 medarbetare som arbetar tillsammans. Vi är ett glatt gäng där arbetsglädje, korta beslutsvägar och ett bra bemötande ligger i fokus. Här arbetar sex sjuksköterskor/distriktssköterskor, tre undersköterskor, sju specialister i allmänmedicin, fyra ST-läkare och en AT-läkare. I teamet finns också psykolog och sekreterare. Vi har en separat hemsjukvård som sitter i egna lokaler.
Mottagningen karaktäriseras av hög medicinsk kvalitet och vi bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete. Vårt fokus ligger på hög kvalitet i patientarbetet men även på personalens arbetsmiljö och trivsel. Vi värdesätter värme och humor! Vi finns i moderna och ljusa lokaler högst upp i Vällingby Läkarhus i Vällingby centrum, med tunnelbana och bussar alldeles intill.
Dagarna inleder vi med ett kort gemensamt morgonmöte hela mottagningen. Vi har bra förmåner med möjlighet till fortbildning, gemensam frukost, eftermiddagsfika, fruktkorg och generöst friskvårdsbidrag.
En rehabkoordinator stödjer sjukskrivna patienter i rehabiliteringsprocessen och ska underlätta för patienten att återgå i arbete eller inträda i arbetslivet. Rehabkoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.
Rehabkoordinatorn har tre arbetsområden:
- stöd till patienten
- intern samordning av rehabilitering och sjukskrivning
- samverkan med externa aktörer, till exempel Försäkringskassan och arbetsgivare.
Rehabkoordinatorer finns på vårdcentraler, i specialistpsykiatrisk öppenvård, på akutsjukhusen och akademiskt specialistcentrum. Kvalifikationer
- Rehabkoordinatorn ska vara legitimerad sjukvårdsprofession eller socionom och gått Karolinska Institutets kurs "Koordineringsinsatser - att koordinera sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen (7,5 hp)" eller ha motsvarande kännedom om försäkringsmedicin.
- Erfarenhet av/intresse av att arbeta digitalt.
- Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
Vi önskar att du är en person som sätter patienten i fokus, har ett professionellt förhållningssätt och ett bra bemötande. Du tycker om att arbeta självständigt men det är viktigt att du även har en bra samarbetsförmåga. Du trivs med förbättringsarbete och är positiv. Då arbetsuppgifterna skiftar från dag till dag så är det viktigt att du är flexibel och kan hantera eventuell stress.
Övrig information
- Tjänsten är anställning på 20% eller en timanställning.
- Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdagen.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
