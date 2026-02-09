Rehabiliteringskoordinator till Psykiatrimottagning nära havet
2026-02-09
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Verksamheten består av tre öppenpsykiatriska enheter, Kungälv, Ale och Stenungsund.
Denna tjänst är riktad mot enheten i Stenungsund.
Mottagningen är välfungerande och vi är mycket måna om att ge våra patienter bästa möjliga vård, samt en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare. Teamarbete står i fokus för vårt dagliga arbete. Nu saknar vi en rehabiliteringskoordinator som medspelare för att kunna stödja våra patienter i sin återhämtning och väg till arbetslivet.Dina arbetsuppgifter
Enligt lagen ska regionen erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter för att främja deras återgång i arbete, eller inträde i arbetslivet. Koordineringsinsatserna ska, om patienten samtycker till det, ges efter behov och bestå av: personligt stöd, intern samordning, samverkan med andra aktörer.
Som rehabiliteringskoordinator hos oss är du mottagningarnas stöd för berörda patienter i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Vi håller på att implementera ett arbetssätt kopplat till denna process, där rehabiliteringskoordinator har en viktig roll. I det personliga stödet möter du patienter för kartläggande samtal, planerar eventuella insatser och upprättar rehabiliteringsplaner. Du skall samarbeta med och vara ett stöd till behandlare och patienter i frågor om rehabiliterande insatser, arbetslivsinriktad rehabilitering och plan för återgång i arbete. Du ska också samverka med externa samarbetspartners så som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare samt kommunen och regionens olika samordningsförbund. Arbetet omfattar intern samordning av behandlingsinsatser i dialog med olika professioner och kompetenser för att bidra till samsyn och bättre helhetsbedömningar av patientens situation. Du ska också samarbeta med läkare i sjukskrivnings- och rehabiliteringsfrågor.
I uppdraget ingår att utveckla det försäkringsmedicinska arbetet, att hålla sig uppdaterad i rådande regelverk och vara ett stöd för övriga kollegor inom området för försäkringsmedicin. Du ska bevaka mottagningarnas sjukskrivningsstatistik samt bedriva visst utredningsarbete och vara delaktig i uppföljning av stödsystem så att regionens övergripande sjukskrivningsrutin kan följas. Du kommer att samarbeta med försäkringsmedicinskt ansvarig läkare och med övriga rehabiliteringskoordinatorer inom förvaltningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom medicin, psykologi eller socialt arbete så som socionom, beteendevetare, legitimerad arbetsterapeut, legitimerad fysioterapeut. Du bör ha fördjupade kunskaper inom arbetslivsinriktad rehabilitering och de regelverk som följer denna process. Meriterande är utbildning inom försäkringsmedicin och erfarenhet av koordineringsinsatser.
Tidigare yrkeserfarenhet från hälso- och sjukvården och/eller försäkringsmedicin är meriterande. Du bör ha grundläggande kunskaper om medicinsk terminologi och erfarenhet att läsa och dokumentera i journal eller motsvarande.
Vi söker en strukturerad och tydlig person med en god kommunikationsförmåga samt förmågan att förmedla komplex information på ett pedagogiskt sätt. Du ska vara lyhörd och samtidigt ha förmågan att avgränsa och säkerställa att du håller dig inom ramarna för ditt uppdrag både i interna och externa dialoger. Du bör ha en god samarbetsförmåga samt vana av att hålla i möten och vara drivande i rehabiliteringsprocessen. Uppdraget kräver att du har förmåga att arbeta självständigt samt att du tar egna initiativ.
Vi ser fram emot din ansökan!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi begär utdrag ur belastningsregistren på alla som erbjuds anställning inom Verksamhet Psykiatri.
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
