Rehabiliteringskoordinator (rehabkoordinator), Norrskenets hälsocentral
2026-04-24
På Norrskenet strävar vi efter att stärka, förbättra och utveckla vår verksamhet till att bli den bästa möjliga versionen av Norrskenet. Vi värnar om vår viktiga roll som patientens ofta första och närmaste kontakt med vården och skryter gärna om vår familjära känsla, vårt fantastiska personalteam, våra korta beslutsvägar och vår närvaro i glesbygden. Nu söker vi en ny rehabiliteringskoordinator till vårt lilla team!
Om oss
Norrskenets hälsocentral är en komplett hälsocentral i Vittangi med filialer i Kiruna, Svappavaara och Karesuando. Filialen i Kiruna är vår största arbetsplats där vi har läkare, sjuksköterskor, rehabavdelning/paramedicinare samt barn- och mödravård.
Tillsammans arbetar vi dagligen för att erbjuda bästa möjliga vård och tillgänglighet för våra ca 7000 listade patienter. Vi arbetar systematiskt med att utveckla våra arbetssätt och skapa en god struktur och effektivitet i arbetet. Vårt viktigaste fokus är patientsäkerhet och kvalitet på den vård vi ger. Vi gillar att vara nära våra patienter även om avstånden är stora, digitala lösningar är därför en naturlig del av vår vardag.
Vem du är/kvalifikationer
Yrkeskrav: Du är legitimerad vårdpersonal och utbildad rehabiliteringskoordinator (rehabkoordinator), eller med ett stort intresse av att utbilda dig.
Vi söker en teamspelare som gärna tar kaptensrollen. Du gillar ditt arbete och känner energi och glädje inför yrket. Du ser nyttan av att jobba tillsammans med andra och gillar att vara spindeln i nätet. Engagemang och ansvarstagande är en förutsättning. Ditt eget driv att underlätta för såväl patienten som vårdteamet ligger till grund för ditt självständiga arbetssätt och du klarar att bolla flera ärenden parallellt.
Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Språkkunskaper i finska, meänkieli och/eller samiska är positivt men inget krav.
Vad vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av ett litet och nära arbetsteam med korta beslutsvägar. Du får ett meningsfullt och varierat arbete med stort ansvar och möjlighet till engagemang i förbättringsarbeten. Vi har ett öppet klimat där idéer och initiativ välkomnas och där feedback ses som en förutsättning för utveckling. Framför allt får du fantastiska patienter och otaliga varma möten att spara i hjärtat! Vi erbjuder också 5000 kr i friskvårdsbidrag och möjlighet till distansarbete viss tid finns.
Arbetsuppgifter
Som rehabkoordinator är du ett stöd till patienten och en resurs för vårdteamet vid sjukskrivning eller risk för sjukskrivning. Du ansvarar för att samordna rehabiliteringsinsatser internt och externt via samverkan med aktörer som Försäkringskassan, arbetsgivare m.fl. Målet med uppdraget är att underlätta återgång i arbete. Du medverkar också till att utveckla hälsocentralens struktur kring sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och deltar i samverkansgrupp med regionens övriga rehabkoordinatorer.
Om du önskar fylla upp din anställning med mer tid kan arbete inom din grundprofession bli aktuellt.
Kiruna
Det finns en reklamfilm för Kiruna som startar med "Kiruna - it's not the end of the world - it's way beyond", vilket är talande för kommunen. Med en mix av glimt i ögat och faktisk verklighet är Kiruna inte mittemellan, Kiruna är högt upp i rymden och långt ner under jordytan, oändligt ljus och magiskt mörker, maffiga fjällbranter och vidsträckta vyer, utmanande förhållanden och energigivande möten och natur, och det är framför allt något man inte hittar någon annanstans.
Norrskenets Hälsocentral är en del av Praktikertjänst.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Österleden 12 (visa karta
)
981 38 KIRUNA Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Norrbottens län, Norrskenets Hälsocentral Kontakt
Maja Söderholm maja.soderholm@ptj.se 0720850888
9873531