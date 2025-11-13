Rehabiliteringskliniken i Varberg söker en ny arbetsterapeutkollega!
2025-11-13
En av våra arbetsterapeuter är föräldraledig och vi söker därför en ny kollega till vårt team! Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta mot akutvårdsavdelningarna på Hallands sjukhus tillsammans med oss.
Den exakta placeringen sätts efter verksamhetens behov i kombination med din kompetens och erfarenhet. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är patientarbete inom heldygnsvård med bedömningar, rehabiliteringsinsatser baserat på patientens behov och ofta överrapportering till nästa vårdnivå. I det dagliga arbetet kommer du samverka med kollegor med olika kompetenser i team.
För att du som ny medarbetare hos oss ska känna dig trygg i dina arbetsuppgifter så kommer du få en erfaren kollega som mentor och en introduktion anpassad till dina tidigare erfarenheter.
Om arbetsplatsen
På Rehabiliteringskliniken i Halland arbetar idag ca 280 medarbetare. Här finns arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, logopeder, psykologer, fysioterapeuter, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor/rehab-assistenter. Vi verkar i ett nära samarbete med alla kliniker som bedriver patientverksamhet.
På Arbetsterapin och Fysioterapin Hallands sjukhus Varberg/Kungsbacka är vi ca fyrtio medarbetare; arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistenter och avdelningschef.
Vi erbjuder en välmående arbetsplats med en inkluderande, öppen och trivsam atmosfär. Här finns goda förutsättningar för kompetensutveckling, ett närvarande och engagerat ledarskap och en trevlig arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig att söka som är legitimerad arbetsterapeut. Vi tror att du som har ett genuint intresse för människor och trivs med att arbeta i nära samverkan i team. Du bidrar till arbetet genom att vara flexibel, lyhörd och ansvarstagande. Som kollega sätter du laget framför jaget och du vill ta dig an dina arbetsuppgifter med fullt engagemang. Vi är måna om att ha rätt person på rätt plats och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer kan komma att göras löpande så vänta inte med att söka.
Vårt erbjudande
På rehabiliteringskliniken finns:
- Stimulerande arbetsuppgifter i nära samarbete med kollegor och team.
- Trivsam arbetsmiljö i en härlig gemenskap.
- Stöttning och handledning av erfarna kollegor.
- Möjligheter till kompetensutveckling ex internutbildning, förflyttningsutbildning.
- Ett närvarande och engagerat ledarskap.
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner Region Halland erbjuder dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön
