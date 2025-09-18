Rehabiliteringsassistent Slåttervägens Motivationsboende
2025-09-18
Söker du en meningsfull utmaning där du får använda både hjärta och kompetens?
Slåttervägens motivationsboende är en plats där engagemang, omtanke och professionellt stöd går hand i hand. Vi erbjuder stöd till vuxna med samsjuklighet inom psykisk ohälsa och beroende/skadligt bruk - och vi söker nu dig som vill vara med och göra verklig skillnad. Boendet är beläget i Södertälje/Ronna med goda trafikförbindelser. Vi är 9 medarbetare som arbetar enligt schema med helgtjänstgöring och sovande jour. Arbetet leds av gruppledare och resultatenhetschef.
Här arbetar vi med motivationsstöd, struktur i vardagen, ADL-stöd och omsorg - alltid med individens behov och mål i fokus. Vi använder evidensbaserade metoder som ASI, ESL, MI och ÅP, och arbetar enligt modellerna Harm Reduction och Case Management. Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Du kommer att:
• Upprätta och arbeta utifrån genomförandeplaner, krisplaner och måluppföljningar
• Vara en central del i brukarens nätverk och samverka med kommunala verksamheter, myndigheter och region
• Genomföra kartläggning, planering, dokumentation och praktiska insatser som matlagning, städning och vardagsstöd
• Bidra med motivationshöjande och rehabiliterande insatser
Arbetet är varierat, utvecklande och kräver både kompetens och flexibilitet - men ger också mycket tillbaka.
Vem är du?Kvalifikationer
• Du har relevant utbildning, t.ex: Behandlingsassistent, undersköterska med psykiatrikompetens eller socialpedagog med beroendelära.
• Du har erfarenhet av målgruppen,
• B-körkort.
• God dokumentationsvanaDina personliga egenskaper
• Personlig mognad och trygghet i dig själv
• Initiativförmåga och ett genuint engagemang för målgruppen
• Ett lösningsfokuserat arbetssätt och förmåga att se möjligheter
• Ett gott bemötande som skapar trygghet och tillit
• Förmåga att samarbeta och bidra till en positiv arbetsmiljö
• Du är en förebild i vardagen - för både för brukare och kollegor - och har lätt för att anpassa dig efter olika situationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Ett engagerat och stöttande arbetslag
Rabatterade medlemskap och produkter inom hälsa
Möjlighet att påverka och utvecklas i din roll
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till en arbetsplats där varje dag räknas - och där du gör skillnad.
Vi ser fram emot att höra från dig som är intresserad - men undanber oss kontakt från annons- och rekryteringsföretag.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Resultatenhetschef
Robert Magnusson robert.magnusson@sodertalje.se 08-5230 6227 Jobbnummer
9515819