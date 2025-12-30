Rehabenheten söker arbetsterapeut
Verksamhetsområde medicin
Välkommen till Lasarettet i Enköping - stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!
Vår verksamhet
Rehabenheten består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer och logopeder. Enhetens uppdrag omfattar yrkesgruppernas rehabiliterande och utredande insatser på Lasarettets alla vårdavdelningar. Verksamheten innefattar såväl slutenvård som specialiserad öppenvård. Arbetsgruppen består idag av cirka 30 kollegor, några som är nya i sin profession och andra med längre erfarenhet i sin yrkesroll och i arbete inom regionen. Som ny medarbetare erbjuds du en individanpassad introduktion med möjlighet till en mentor för vägledning, trygghet och utveckling i din roll som arbetsterapeut hos oss.
På enheten värdesätter vi gott samarbete och vi arbetar i multiprofessionella team kring patienten. Omtanke, trygghet och arbetsglädje genomsyrar vår vardag såväl vid patientmöten som mellan kollegor.
Lasarettet i Enköping är ett hälsofrämjande sjukhus och satsar därför mycket på friskvård. Det innebär att du har ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år. Personalgym liksom ett flertal träningsaktiviteter finns tillgängligt på lasarettet.
Ditt uppdrag
Vi söker en arbetsterapeut till vårt medicinteam.
Som arbetsterapeut är ditt uppdrag att tillsammans med övriga kollegor arbeta personcentrerat utifrån patienternas individuella förutsättningar och behov. Tillsammans med patienten har vi fokus på insatser som ger stöd inför trygg och säker hemgång.
Arbetsuppgifterna på medicinavdelningen kan bestå av aktivitets- och funktionsbedömningar, kognitiva bedömningar samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Handledning och utbildning i förflyttningar för avdelningspersonal samt studenthandledning kan förekomma.
För att trivas hos oss, ser vi att du uppskattar ett omväxlande arbete och vill arbeta i team. Du ser möjligheter framför hinder och tänker rehabiliterande framför att kompensera vid planering av åtgärder. Du är en engagerad och positiv kollega med god samarbetsförmåga, som vill vara med och påverka och utveckla verksamheten. Du tycker ett professionellt och trevligt bemötande är ett värdefullt verktyg för att skapa goda relationer till patienter och kollegor i teamet.Publiceringsdatum2025-12-30Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Har du tidigare erfarenhet av arbete som arbetsterapeut är det något vi värdesätter men välkomnar även dig som är nyexaminerad. Som person ser du positivt på tillvaron, har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team samtidigt som du känner stort ansvar för din egen insats och våra patienter.
B-körkort krävs.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Som ny medarbetare hos oss på Lasarettet i Enköping får du en gedigen och stödjande start på din anställning. Du deltar i KULE, vår omfattande introduktionsvecka för nyanställda, där vi erbjuder ett interprofessionellt upplägg. Här får du möta och samarbeta med kollegor från flera olika yrkeskategorier och enheter.
Vi ser framemot att du ska bli en del av vårt team och bidra till att göra skillnad i patienternas liv.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller vår verksamhet är du välkommen att kontakta:
Avdelningschef Mari Gammelgård: 0171-41 81 32. Mail: mari.gammelgard@regionuppsala.se
Yrkesföreträdare Mathilda Wahlberg: 0171-41 83 73. Mail: mathilda.wahlberg@regionuppsala.se
Facklig företrädare Anna Westlöf: 0171-41 83 73. Mail: anna.westlof@regionuppsala.se
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi intervjuar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Bifoga gärna din arbetsterapeutlegitimation och ditt examensbevis i din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
