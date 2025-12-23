Rehabassistenter till sjukhusrehab sommaren 2026
Vill du ha ett sommarjobb som gör skillnad? Vi söker engagerade rehabassistenter till ett meningsfullt uppdrag som ger värdefull erfarenhet och utveckling!
Sjukhusrehab har i uppdrag att bidra till en bättre akutsjukvård och rehabilitering för patienter i Kronobergs län. Vi är cirka 100 medarbetare som arbetar tillsammans för att tillgodose patienters behov av bedömning, behandling, rehabilitering och sjukdomsförebyggande insatser.
Hos oss möter du ett engagerat och kompetent team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder, dietister, kuratorer, psykolog, sexolog, rehabkoordinator, rehabassistenter och administrativ personal.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig:
* Introduktion och handledning: Vi ser till att du får en bra start och stöd genom hela din tid hos oss.
* Arbete i ett engagerat team: Arbeta tillsammans med erfarna kollegor som stöttar och inspirerar dig.
* Utvecklingsmöjligheter: Få praktisk erfarenhet och insikt i ditt framtida yrke.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av:
* Patientnära arbete tillsammans med en erfaren kollega inom slutenvården och delvis inom vår gruppverksamhet i gymmet.
* Utföra journalföring och andra administrativa uppgifter.
* Viss städning och rengöring av utrustning och lokaler.
Du kommer att arbeta antingen i Växjö eller i Ljungby. Ange i din ansökan vilken av orterna du främst är intresserad av att arbeta på.Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar till arbetsterapeut eller fysioterapeut, antingen pågående eller avslutade studier. Du har ett stort intresse för rehabilitering och känner dig motiverad och nyfiken på att använda dina kunskaper i praktiken.
Du är ansvarstagande och tar gärna egna initiativ. Flexibilitet och samarbetsförmåga är viktigt, då du kommer att arbeta nära både patienter och kollegor. Dessutom har du en stark servicekänsla och bemöter patienter på ett professionellt och empatiskt sätt.
Välkommen med din ansökan!
