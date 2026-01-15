Rehabassistent/undersköterska till Vuxenhabiliteringen
Vi behöver stärka upp på sjukgymnastiken med ytterligare en rehabassistent och söker dig som har ett stort intresse av rehabilitering och hälsa.
Vuxenhabiliteringen har ett länsövergripande uppdrag och ger specialiserad habilitering till personer som har betydande funktionsnedsättningar. Vi är organiserade i tvärprofessionella team och utför våra insatser ur ett långsiktigt perspektiv med vardagen i fokus. De flesta personer som har kontakt med Vuxenhabiliteringen har intellektuell funktionsnedsättning, autism, förvärvad hjärnskada och/eller rörelsehinder.
Många av patienterna har neurologisk sjukdom eller skada och/eller ledsjukdom och har ett stort behov av motorisk träning. Vuxenhabiliteringen har en varm bassäng och en gymnastiksal där patienterna har möjlighet att få individanpassade träningsmöjligheter.
Rehabassistent/undersköterska till VuxenhabiliteringenPubliceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Rehabassistenten arbetar på uppdrag av fysioterapeuterna/sjukgymnasterna som gör en bedömning om och när träning med rehabassistent är lämpligt. Du kommer att vara placerad på Karlahuset och resor till våra lokaler i länsdelarna ingår i tjänsten.
Du kommer tillsammans med din kollega att sköta daglig drift i bassängverksamheten och gymnastiksalen. Ni ansvara för lokalerna i sjukgymnastiken, dess inventarier och eventuella inköp och service av hjälpmedel/redskap. Rehabassistenternas uppgift är att ge service och stöd till våra patienter, iordningsställa aktuella lokaler, leda pass, förbereda pass genom att plocka fram träningsprogram och redskap och administrera besöken. Rehabassistenterna arbetar självständigt i nära samarbete med fysioterapeuterna/sjukgymnasterna i de olika teamen.
Behandlingsverksamheten bedrivs oftast samtidigt i gymnastiksalen och bassängen. I båda lokalerna behöver en rehabassistent finnas tillhands för att kunna ge råd, stöd, handräckning samt utföra förflyttningar och träningsmoment.
Övrig information
Kvalifikationer
Ett krav är att du har intresse och erfarenhet från arbete med rehabilitering, friskvård och hälsa och att din utbildning motsvarar arbetsuppgifterna. Omvårdnadsutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård eller annan alternativt motsvarande utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av målgruppen. Det är viktigt att du som person är serviceinriktad, samarbetsorienterad och flexibel. Du är också självständig, lugn och har både organisatorisk och administrativ förmåga. Att du är kommunikativ och social och tycker om människor ser vi som självklart.
B- körkort är ett krav då resor i tjänsten ingår.Så ansöker du
Intervjuer kommer att ske 11/2 kl 8:30- 9:30, 13/2 kl 13:30 - 16:00.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
