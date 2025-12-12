Rehabassistent till Sundsvalls Kommunrehab
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Vad roligt att du är intresserad av att arbeta med rehabilitering! Vi söker nu en rehabassistent till vår enhet.
Som rehabassistent skall du på uppdrag av legitimerade personal utföra träning och uppdrag. Insatserna sker i patientens egna hem. Rehabassistenter bildar tillsammans med arbetsterapeuter och fysioterapeuter Sundsvalls Kommunrehab. Vi sitter tillsammans och utgår från våra lokaler i Nacksta. Att vi sitter tillsammans ger en möjlighet till ett nära utbyte av erfarenheter och möjlighet att stärka våra kompetenser samt ett nära samarbete.
Så här bidrar du i rollen som rehabassistent
Hos oss får du arbeta tillsammans med ett härligt team som är kompetenta, kreativa och har en stor arbetsglädje samt en vilja att ta emot en ny kollega på bästa sätt. Tillsammans verkar vi för förebyggande insatser, ohälsa samt att bevara individers självständighet. Att arbeta som rehabassistent i Sundsvalls kommun är omväxlande, givande och ger dig möjlighet att träffa patienter i olika åldrar, med olika typer av diagnoser, funktionshinder och livssituationer. Uppdraget gäller rehabilitering i det egna hemmet. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av uppdrag från legitimerad personal. Arbetet präglas av rörlighet och variation, och kan vara fysiskt krävande. För att trivas hos oss förutsätter vi en flexibilitet samt en vilja och förmåga att arbeta både i team och självständigt. Vi fäster stor vikt vid god samarbetsförmåga och intresse. Din arbetstid kommer att vara förlagd till vardagar, du ansvarar till viss del själv för att planera och lägga upp ditt arbete men med en öppenhet till teamet.
Din kompetens och erfarenhet
Utbildad undersköterska. Det är ett krav att du har någon vidareutbildning inom rehabilitering eller ergonomi. Det är meriterande om du har läst Rehabassistent utbildningen eller arbetat med rehabilitering. Du ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt på svenska. Arbetet innefattar bilkörning och du måste inneha B-körkort, manuell växellåda.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker löpande. Intervjuer kan förekomma innan sista ansökningsdag, så du är välkommen med din ansökan redan idag.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
