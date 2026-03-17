Rehabassistent till Rehabgruppen Fenix - sommarvikariat
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-03-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260091
Välkommen till Enheten för stöd och samverkan!
Rehabgruppen Fenix är en dagrehabilitering som drivs av Malmö stad och riktar sig till vuxna personer med förvärvad hjärnskada eller hjärnskada orsakad av sjukdom, som inte successivt försämras. Verksamheten erbjuder intensiv och individanpassad rehabilitering med målet att öka delaktighet, självständighet och livskvalitet.
Hos oss arbetar du i ett tvärprofessionellt team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kurator och rehabassistent. Tillsammans skapar vi en trygg, utvecklande och meningsfull rehabiliteringsmiljö för våra deltagare.
Nu söker vi en rehabassistent för ett sommarvikariat. Befattningen är formellt vårdbiträde, men arbetet innebär att du arbetar i rollen som rehabassistent med fokus på rehabilitering.
Dina arbetsuppgifter
Som rehabassistent på Rehabgruppen Fenix arbetar du nära övriga professioner i teamet och är en viktig del i det dagliga rehabiliteringsarbetet. Arbetet utgår från individanpassade mål och sker både individuellt och i grupp.
Du kommer att arbeta med personer som nyligen har drabbats av hjärnskada och befinner sig i en ny livssituation. Arbetet kräver därför ett professionellt, respektfullt och personcentrerat bemötande.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innebära att du:
•
Medverkar vid och genomför tränings- och rehabiliteringsinsatser enligt planering från arbetsterapeut och fysioterapeut
•
Utför rehabiliteringsinsatser som delegerats av legitimerad personal
•
Stöttar deltagare i träning av funktion i vardagsnära aktiviteter
•
Förbereder, genomför och följer upp aktiviteter och gruppträning
•
Bidrar till en trygg, strukturerad och motiverande rehabiliteringsmiljö
•
Dokumenterar i journalsystem enligt gällande rutiner
•
Samarbetar tätt med övriga professioner i teamet
Arbetet innebär att du både kan följa instruktioner och arbeta självständigt i genomförandet av delegerade uppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
•
Har godkänd gymnasieutbildning
• Pågående eller avslutad utbildning till fysioterapeut, arbetsterapeut, rehabassistent, eller specialistundersköterska inom rehabilitering
•
Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
•
Har digital kompetens och kan dokumentera i journalsystem
•
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter
•
Har erfarenhet av arbete inom vård, omsorg eller rehabilitering
Det är meriterande om du har:
•
Erfarenhet av arbete med personer med förvärvad hjärnskada eller neurologiska funktionsnedsättningar
•
Erfarenhet av arbete inom kommunal hälso- och sjukvård eller rehabilitering
•
Erfarenhet av pedagogiskt eller motiverande arbete
• Har erfarenhet av att ta emot delegering och utföra delegerade arbetsuppgifterDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen behöver du vara empatisk och lyhörd i mötet med människor som befinner sig i en svår livssituation. Du är ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra i ett team.
Du har ett rehabiliterande och personcentrerat synsätt och kan motivera och stödja personer i deras träning och utveckling. Samtidigt är du strukturerad, flexibel och har lätt för att anpassa dig efter förändrade behov i verksamheten.
Om arbetsplatsen
Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra cirka 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi ansvarar för hemtjänst, vårdboenden, mötesplatser, hemsjukvård, rehabilitering och myndighetsutövning.
Tillsammans skapar vi en framtidssmart organisation som möter både dagens och morgondagens behov - med engagemang, nyfikenhet och hjärta.
Läs mer om Malmö stad som arbetsgivare på malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat (sommarvikariat)
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Rehabgruppen Fenix, Enheten för stöd och samverkan
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.Övrig information
Malmö stad har tagit bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor för en mer inkluderande och rättvis rekryteringsprocess. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska spegla den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att möta Malmöbornas behov.
Malmö stad är finskt förvaltningsområde. Det är därför meriterande om du kan tala finska.
Varmt välkommen med din ansökan!
/Tervetuloa hakemuksesi kanssa! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Sandra Naxin sandra.sahlin@malmo.se 0733-851920
9803424