Rehabassistent till Hemsjukvården och Hälso- och sjukvårdsenheten
Örebro kommun / Sjukgymnastjobb / Örebro Visa alla sjukgymnastjobb i Örebro
2026-01-30
Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande arbete med närhet till kollegor.
Vill du vara med och göra vardagen enklare för Örebroarna?
Som rehabassistent hos oss jobbar du nära i team tillsammans med våra arbetsterapeuter. Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Välkommen att söka vikariat i kommunens hemsjukvård och hälso- och sjukvårdsenhet (HSE)!
Örebro kommun har fem hemsjukvårdsområden (Sydost, Nordost, Nordväst, Väster och Östernärke) samt en separat Hälso- och sjukvårdsenhet (HSE) som jobbar mot invånare som har personlig assistans, bor på en grupp- eller servicebostad och/eller går på daglig verksamhet utifrån LSS-beslut. Utförarna finns antingen inom kommunal eller privat regi.
Vi söker dig som just nu läser din fjärde eller femte termin på Arbetsterapeutprogrammet. Som rehabassistent hos oss erbjuds du ett spännande och utvecklande arbete. På samtliga enheter finns möjlighet till ett nära kollegialt stöd. Hemsjukvårdsområdena är indelade utifrån geografiska områden medan enheten HSE har uppdrag över hela Örebro kommun.
Exempel på arbetsuppgifter:
• delta på daglig avstämning enligt lokal rutin
• ta emot samtal och ärenden till arbetsterapeut via telefon, röstbrevlåda, funktionsbrevlåda och postlåda
• utföra överlåten hälso- och sjukvård i form av aktivitetsträning, funktionsträning och träning i att använda hjälpmedel hos patient
• vara arbetsterapeut behjälplig att bok in/boka om hembesök/möten
• vara arbetsterapeuten behjälplig på hembesök när det finns behov av dubbelbemanning
• plocka upp leveranser av hjälpmedel och inventera befintliga hjälpmedel i hjälpmedelsförråd på enheten
• lämna ut/byta ut hjälpmedel som inte kräver utprovning samt hämta hjälpmedelsreturer hemma hos patient
Om arbetsplatsen
Hemsjukvård Väster utgår från gemensam lokal belägen centralt väster i Örebro. Vår enhet består av drygt 40 medarbetare, varav ca 15 av dessa är arbetsterapeuter. Vårt upptagningsområde består av både tätort och landsbygd, i ett omväxlande och trevligt område. Vi förflyttar oss med både cykel och bil till våra patienter.
Hemsjukvård Nordost och delar av Nordväst utgår från Hälsokvarteret Wadköping som ligger ovanför Skebäcks Vårdcentral. Vi i hemsjukvården samverkar med andra verksamheter så som flera hemtjänstgrupper, kvällsorganisationen för sköterskorna på Säbo och nattsköterskorna.
Den nya arbetsplatsen är utformad med aktivitetsbaserade ytor som främjar samverkan, trivsel och ett modernt sätt att arbeta. I Hsv Nordost och Nordväst arbetar idag 12 arbetsterapeut, ett flertal sjuksköterskor och undersköterskor.
Två områden, Vivalla-Lundby samt Axberg, som tillhör Hsv Nordväst, sitter kvar i sina befintliga lokaler. De som arbetar där är sammanlagt 6 arbetsterapeuter, samt sjuksköterskor och undersköterska.
Vårat upptagningsområde är tätort och landsbygd där vi både går, cyklar och åker bil till våra patienter.
Hemsjukvård Sydost utgår från Ladugårdsängen (Ängen). Det finns goda möjligheter till samarbete och kollegialt stöd då vår enhet består av ca 35 medarbetare varav 14 arbetsterapeuter. Vårt upptagningsområde är varierande med både tätort och landsbygd. Vi förflyttar oss både med cykel och bil.
HSE utgår från gemensam lokal belägen i Vasastan i Örebro. Upptagningsområdet är hela Örebro kommun och vi tar oss fram via cykel eller bil. Enheten består av cirka 35 medarbetare (arbetsterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor, verksamhetsstöd och enhetschefer). Åtta av dessa är arbetsterapeuter.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Flexibilitet, god samarbetsförmåga. God kommunikativ förmåga. Ansvarstagande. Självständighet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• slutfört minst termin 4 på Arbetsterapeutprogrammet
• B-körkort manuell växel
• kunna cykla
• god datorvana
Meriterande:
• tidigare erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
• erfarenhet av personer med stöd enligt LSS
• kunskap och erfarenhet av verksamhetssystemen Lifecare HSLTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 15 juni eller enligt överenskommelse tom - 9 augusti
Antal tjänster: 4
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 30 januari.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
