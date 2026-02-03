Rehab City Lidingö söker arbetsterapeut till handmottagning
2026-02-03
Nu söker vi en arbetsterapeut med erfarenhet av handrehabilitering !
Vill du bli vår nya kollega? På vår mottagning på Lidingö arbetar cirka 30 personer med olika professioner.
Vi finns i fina lokaler i Torsvik, två minuter med buss från Ropstens tunnelbana. Det är en arbetsplats full av kunniga och trevliga medarbetare. Lidingö erbjuder dessutom närhet till natur, hav och stad - en perfekt kombination för både arbete och livskvalitet. Du kan läsa mer om oss på Lidingö rehab
Vi erbjuder våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se) Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av att undersöka/behandla patienter med besvär i hand men kan även innefatta övriga arbetsterapeutiska insatser förekommande i primärvård, detta i varierande omfattning och styrt av din kompetens och verksamhetens behov.
Inom primärvårdsrehabilitering möter du patienter med en mängd olika typer av sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Handledning av studenter ingår i uppdraget. Arbete i hemrehabilitering kan förekomma.Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Erfarenhet av att ha arbetat i svensk sjukvård, gärna primärvårdsrehabilitering och erfarenhet av journalsystemet TakeCare är meriterande. B-Körkort.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut
B-körkort
Då arbete i patienters hem kan förekomma kan du inte vara överkänslig mot pälsdjur, rökning, starka dofter och andra allergener som kan förekomma.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid professionellt bemötande av både patienter och medarbetare. Planering och samordning är välbekanta begrepp för dig, du är bekväm med att arbeta självständigt och ta egna beslut. Egenskaper som är bra att ha i den här tjänsten är lyhördhet, flexibilitet och nytänkande.
Ett gott och respektfullt bemötande av patienter, närstående och kollegor samt förmåga att dela med sig av kunskap och information är av yttersta vikt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du passar in i arbetsgruppen.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningarna och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/475". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Rehab City Kontakt
Eva-Lena Håkansson, Enhetschef 08-12339171 Jobbnummer
9720154