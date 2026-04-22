Rehab City Lidingö fysioterapeut till mottagningen
2026-04-22
Vi söker en fysioterapeut/sjukgymnast till mottagningen hos oss på Rehab City Lidingö!
Hos oss möter du människor i alla livets åldrar och skeden och du har möjlighet att påverka hälsa och livskvalitet på djupet. Här spelar din kunskap en avgörande roll i både förebyggande och behandlande insatser.
Du arbetar självständigt men med nära stöd från engagerade och kompetenta kollegor i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Är du ny i rollen finns stöd att få från erfarna kollegor. Du kan läsa mer om oss här: Lidingö rehab (regionstockholm.se)
Lidingö erbjuder närhet till natur, hav och stad - en perfekt kombination för både arbete och livskvalitet.
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om våra förmåner på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdePubliceringsdatum2026-04-22Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Erfarenhet av att ha arbetat i svensk sjukvård, gärna primärvårdsrehabilitering och erfarenhet av journalsystemet TakeCare är meriterande. B-Körkort.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid 100%. Arbetstid måndag-fredag. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Om dig:
Du är flexibel och vill utveckla verksamheten tillsammans med oss. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och med olika yrkesprofessioner samt att du på ett självständigt sätt kan strukturera, planera och ta ansvar för ditt arbete. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Övrig information:
Då arbete i patienters hem kan förekomma kan du inte vara överkänslig mot pälsdjur, rökning, starka dofter och andra allergener som kan förekomma.
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
Stjärnvägen 2 (visa karta
)
181 50 LIDINGÖ Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Rehab City Kontakt
Thomas Airio, Fysioterapeuterna 070-4846052 Jobbnummer
9869496