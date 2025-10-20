Regulatory Scientist till konsultuppdrag i Stockholm
Vill du vara en del av ett marknadsledande och globalt företag som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja högkvalitativa produkter inom ett spännande och ansvarsfullt segment? QRIOS söker nu en Regulatory Scientist till ett längre konsultuppdrag hos en av våra kunder i Stockholm.
I rollen blir du en viktig del av kundens Regulatory Compliance-team, som ansvarar för att säkerställa produktsäkerhet samt efterlevnad av nationella och internationella lagar, bestämmelser och interna policys för ingredienser i företagets produkter. Du får arbeta nära andra funktioner som Innovation, Marknad, Legal, External Affairs och IT, och bidra till en hållbar och säker produktutveckling.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Säkerställa lagefterlevnad enligt globala och europeiska kemikalieförordningar såsom REACH och GHS/CLP.
• Arbeta med produktregistrering och upprättande av säkerhetsdatablad (SDS).
• Bevaka och tolka nationell och internationell lagstiftning inom kemikalier, tobak och livsmedel.
• Rådgivande stöd till interna team och externa samarbetspartners, exempelvis vid nya produktlanseringar.
• Bidra till företagets hållbarhetsarbete genom att säkerställa att processer och produkter uppfyller höga krav på säkerhet och ansvarstagande.
Vem är du?
• Akademisk utbildning inom naturvetenskap, gärna med inriktning mot kemi.
• Några års erfarenhet av arbete med kemikalielagstiftning, särskilt REACH och GHS/CLP.
• Erfarenhet av produktregistrering och SDS-hantering.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
• Kunskaper om regelverk inom tobaks-, livsmedels- eller läkemedelsindustrin. Ersättning
