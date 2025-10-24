Regulatory Affairs-Konsult Inom Medtech Till Skånestor
2025-10-24
Vi älskar det vi gör - vill du också känna så?
SKÅNESTOR är det personliga konsultbolaget. Vårt kontor finns i Lund och vi har en satellit i Helsingborg. Vi är experter inom Life Science, livsmedel samt process och produktion. Tack vare vår djupa kunskap om branschen och våra kunder kan vi inte bara matcha rätt kompetens med rätt uppdrag, utan också rätt personlighet med rätt företagskultur.
Vår mission är att göra skillnad - inte bara nytta. Vi arbetar med rådgivning, projektledning, förstärkning och rekrytering. Våra tjänster stärker företag genom att tillföra djup kompetens, praktisk erfarenhet och en härlig dos energi och nytänkande perspektiv.
Som konsult hos oss är du en del av ett personligt företag där du blir sedd, uppskattad och får möjligheten att utvecklas. Vi är ett team med stark sammanhållning och en prestigelös inställning. Här är våra medarbetare nyckeln till framgång, och vi värnar om deras utveckling och trivsel.Publiceringsdatum2025-10-24Om tjänsten
Vi söker en driven och kunnig Regulatory Affairs-konsult som brinner för att hjälpa företag inom medicinteknik att navigera regulatoriska utmaningar och nå marknaden med sina produkter. Hos oss får du möjligheten att:
• Arbeta med såväl små, innovativa start-ups som etablerade företag.
• Bredda din kompetens genom nya typer av projekt och marknader.
• Påverka din egen utvecklingsresa och forma din roll i samarbete med vårt team.
Oavsett om du är en erfaren specialist eller relativt ny inom Regulatory Affairs, är vi intresserade av dig! Har du erfarenhet av kombinationsprodukter, regulatoriska myndigheter eller anmälda organ är det meriterande.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Tolka och implementera internationella standarder, föreskrifter och direktiv.
• Förbereda och granska regulatorisk dokumentation.
• Vara en partner i dialogen med myndigheter och anmälda organ.
Vi söker dig som:
• Är nyfiken, lösningsorienterad och delar våra värderingar: energi, empati & ödmjukhet och professionalism.
• Har en stark drivkraft att bidra till att säkra och effektiva produkter når marknaden.
• Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
• Har erfarenhet av att arbeta i en reglerad miljö och med kvalitetsledningssystem (ISO 13485).
Det är en fördel om du redan har erfarenhet som konsult, men det är inget krav.
Vad vi erbjuder dig:
På SKÅNESTOR får du det bästa av två världar: tryggheten hos ett etablerat företag och flexibiliteten hos ett mindre, personligt bolag. Vi erbjuder bland annat:
• Trygg anställning med kollektivavtal och konkurrenskraftig lön.
• Flexibla arbetstider och fokus på work-life balance.
• Hälsofrämjande förmåner såsom friskvårdsbidrag och regelbundna aktiviteter.
• Utvecklingsmöjligheter genom spännande uppdrag och tillgång till vårt breda kontaktnät inom branschen.
• Ett nära team med stark gemenskap, där vi stöttar och inspirerar varandra.
Om SKÅNESTOR
• Vi är ett litet, familjärt företag med en stark lokal förankring i Malmö/Lund-regionen och ett kontaktnät som konkurrerar med de största aktörerna i branschen. SKÅNESTOR är 100% ägt av grundarna - här finns inga externa intressenter eller huvudkontor på annan ort som styr oss.
• Vi tror på långsiktig utveckling och vill att våra medarbetare ska växa tillsammans med oss. Våra konsulter spelar en viktig roll i att forma företagets framtid och påverka våra satsningar framåt.
• Tillsammans skapar vi en arbetsplats som genomsyras av energi, engagemang och omtanke. Här får du möjligheten att göra skillnad - både för våra kunder och för dig själv.
Är du redo att bli en del av vårt team?
Ansök redan idag!
Kontakta oss så berättar vi mer!
Maria Gren maria.gren@skanestor.se
tel: 072 451 58 72
Cecilia Larsson cecilia.larsson@skanestor.se
tel: 072 219 47 51
Läs mer om oss på www.skanestor.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skånestor AB
(org.nr 559354-1120) Arbetsplats
Skånestor Jobbnummer
9572102