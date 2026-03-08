Registratorer till Sollentuna kommuns centrala registratorsgrupp
Vi söker nu en registrator till vår centrala registratorsgrupp.
Sollentuna kommun har en centraliserad registratorsgrupp och du kommer tillsammans med fem registratorer stöttar kommunledningskontoret, utbildningskontoret, vård- och omsorgskontoret, socialkontoret och samhällsbyggnadsavdelningen. Du är huvudansvarig för ett eller flera diarier, men ni löser uppgifterna tillsammans. På så sätt är du med och skapar en trygg arbetsmiljö där du kan växa som registrator!
Registratorsgruppen är en del av kanslienheten som består av 15 medarbetare som arbetar med informationshantering, nämndadministration, utredning och systemförvaltning. Arbetet leds av en kanslichef. Publiceringsdatum2026-03-08Dina arbetsuppgifter
Som registrator arbetar du med diarieföring av inkommande och utgående post, lägga upp och fördela ärenden, hantera begäran om allmän handling och svara på allmänhetens frågor samt registerunderhåll.
Du arbetar nära kontorens informationshanterare/informationssäkerhetsansvarig och arkivarie för att upprätthålla goda rutiner för en säker informationshantering i alla led. Tillsammans arbetar ni för att kontorens medarbetare är väl utbildade i säker informationshantering och hantering av allmänna handlingar.
Du har ansvar för att utbilda kontorens medarbetare i hur man använder vårt dokument- och ärendehanteringssystem Ciceron, i vilket du även fungerar som superuser. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- har utbildning som registrator eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
- har goda kunskaper om, och arbetat praktiskt med, tryckfrihetsförordningen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen samt arkivlagen.
- har goda kunskaper om övrig lagstiftning som styr informationshantering i offentlig förvaltning
- uttrycker dig väl i tal och skrift
Ett par års erfarenhet av praktiskt arbete inom registratur eller informationshantering är meriterande. Vi ser det också som meriterande om du tidigare arbetat i ärendehanteringssystemet Ciceron.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet. Som person är du självgående och har god förmåga att både planera ditt eget arbete och samarbeta med andra. Du är serviceinriktad och använder sin specialistkunskap för att höja kunskapsnivån i hela organisationen. Övrig information
Vi har valt att inte använda personligt brev som urvalsmetod. Istället kommer du få svara på ett par urvalsfrågor i och med ansökan.
Registratorstjänster kan komma att placeras i säkerhetsklass och godkänt säkerhetskontroll krävs för tjänsten.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/84". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Kontakt
Michael Obua michael.obua@sollentuna.se Jobbnummer
9783608