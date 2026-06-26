Registrator Till Stockholms Läns Sjukvårdsområde (slso)
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Vill du vara med och bidra till en hälsofrämjande sjukvård med effektivitet och patientsäkerhet i fokus? Har du en bred erfarenhet av att arbeta som registrator? Trivs du i en föränderlig miljö med högt tempo där du har många kontakter och en bredd i frågeställningarna? Då kan det här vara en roll för dig! Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Som registrator tillhör du enheten Kansli och Hållbarhet som idag består av 14 medarbetare. Kansli och Hållbarhet är ett verksamhetsstöd där det finns funktioner för registratur, arkiv, informationshantering, nämndadministration, juridik, hållbarhet, dataskyddsombud samt informationssäkerhet och förvaltningens övergripande ledningssystem.
Som registrator blir du en nyckelperson som tillsammans med huvudregistrator, arkivarier och objektsspecialister arbetar med myndighetens informationshantering. Vi sitter i moderna och ljusa lokaler på Torsplan i Stockholm.
Som registrator ingår du i funktionen central registratur och du har ett övergripande ansvar inom ett eller flera verksamhetsområden (vårdgrenar) tillsammans med huvudregistrator. Tillsammans ser ni till att myndigheten efterlever de krav på informationshantering som ställs.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat att hantera myndighetens e-post-brevlåda och registratorstelefon, registrera och diarieföra, följa upp, kontrollera, kvalitetsgranska samt avsluta ärenden. SLSO har även startat ett leverensprojekt, där analoga handlingar före 2021 ska redovisas och överlämnas till Regionarkivet senast 31/12 2027 och i det arbetet är du behjälplig. Organisationens storlek och bredd innebär att stora mängder handlingar och ärenden hanteras varje dag. Registratorsfunktionen är därför en viktig del av arbetet med att skapa struktur, spårbarhet och rättssäkerhet i informationshanteringen.
Som registrator arbetar både strategiskt och operativt genom att exempelvis utveckla och implementera nya rutiner och arbetsmetoder i registraturen. I arbetet ingår dessutom att utbilda och stötta medarbetare i riktlinjer och regler kring offentlig förvaltning.
Kvalifikationer
utbildning inom samhällsvetenskap, system- /informationsvetenskap eller offentlig förvaltning
kunskap om offentlighet och sekretess samt de lagar och förordningar som styr informationshantering i offentlig verksamhet
dokumenterad erfarenhet från att ha arbetat inom offentlig verksamhet
dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat som registrator
dokumenterad erfarenhet av arbete både strategiskt och operativt med informationshantering
svenskkunskaper motsvarande C1.
Meriterande
erfarenhet av nämndadministration
erfarenhet av systemet Platina/Edit
dokumenterad erfarenhet som utbildare/utbildningsledare
erfarenhet av systemadministration
Vem är du?
Du arbetar självständigt, är noggrann och metodisk. Det är viktigt att du har en hög integritet och en professionell hållning till ditt uppdrag samt en förmåga att hantera olika typer av människor. Vi vill också att du är tydlig och trygg med att förmedla vad som gäller kring informationshantering. I rollen ingår även att vara ett stöd för verksamheterna. Det innebär att du har en hög serviceförmåga och tycker om att jobba i en miljö där behoven varierar över tid och ibland kräver snabba svar.
Vi söker dig som är trygg i dig själv och i din kunskap. Du arbetar strukturerat, är analytisk och har förmågan att se lösningar på komplexa frågeställningar. För att lyckas i rollen är samarbetsförmåga, prestigelöshet liksom fallenheten för att skapa goda relationer av största vikt. Du trivs med att förmedla expertkunskap och vägledning inom ditt område och gör det på ett pedagogiskt och tydligt sätt.
I den här rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Vi erbjuder
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och inom din profession. Du har förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, friskvårdsersättning, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar. Här har vi även ett gott samarbetsklimat, balans mellan arbete och fritid, flexibla arbetstider samt en organisationskultur där man stöttar varandra och har kul tillsammans.
Önskar du mer information eller har frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Mona Carlsten, huvudregistrator eller Annika Jerhamre, rekryterande chef.
I den här rekryteringsprocessen kallar vi till intervjuer löpande så vänta inte med din ansökan.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Kanslienheten Jobbnummer
9979950