Registrator till Försvarsmaktens Högkvarter, Tre Vapen
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Högkvarterets Dokumenthanteringsavdelning (HKV DokhA) söker nu en registrator för Högkvarterets expedition Tre Vapen, som vill spela en central roll i Försvarsmaktens dokumenthantering. Vi söker dig med god initiativförmåga som vill vara med och utveckla vår avdelning inför framtiden. Här får du chansen att utvecklas inom området i en spännande miljö!
Avdelningens uppgift är att stödja Försvarsmaktens Högkvarter i myndighetsutövningen med en kontinuerlig dokument- och ärendehantering med uppgift att redovisa, ta hand om och tillgängliggöra allmänna handlingar idag, imorgon och över tid. Försvarsmaktens dokumenthantering omfattar all hantering av allmänna handlingar oavsett format och sekretessgrad längst hela beredskapstegen fred-kris-krig, nationellt såväl som internationellt. Avdelningen har också till uppgift att boka och genomföra persontransporter.
HKV DokhA består av en avdelning uppdelad i sex sektioner; Arkiv, Expedition L24, Expedition Tre Vapen, Expedition V117, Internationell expedition samt Transportsektion.
Om tjänsten
Som registrator vid Försvarsmaktens Högkvarter kommer du att spela en central roll i vår dokumenthantering. Du kommer att hantera inkommande och utgående handlingar, tillse att dessa hanteras korrekt samt säkerställa rätt information finns på rätt plats, i rätt tid. Du är med och säkerställer att våra processer följer gällande lagar och regler, samt att känslig information hanteras på ett korrekt sätt. Du ger stöd och service till handläggare i dokumenthanteringsfrågor samt bemannar vår interna kunddisk. Utöver detta kommer du att hantera förfrågningar från allmänheten samt arbeta med övrigt förekommande uppgifter på avdelningen
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Registrering och diarieföring av inkommande och utgående handlingar.
• Säkerställa att handlingar hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen.
• Arbeta med viss arkivering.
• Delta i utvecklingen av rutiner och processer för dokumenthantering.
KRAV
Kvalifikationer
• Aktuell och relevant erfarenhet av arbete som registrator eller inom administration som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Mycket god datorvana inom Officepaketet
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort för manuell växellådaPubliceringsdatum2025-10-01Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du har en positiv inställning, gillar att samarbeta och bidrar till ett gott arbetsklimat. Samtidigt tar du eget ansvar och är självmotiverad i ditt arbete.
Du är prestigelös, serviceinriktad och har en vilja att lära dig och utvecklas. Rollen innebär hantering av information som kräver hög integritet och ett säkerhetsmedvetet arbetssätt.
Försvarsmaktens värdegrund bygger på Öppenhet, Resultat och Ansvar (ÖRA), vilket vi självklart ser att du delar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i annan myndighet, gärna Försvarsmakten
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten. Detta är en civil befattning
Sysselsättningsgrad. Heltid
Arbetsort: Stockholm, Banérgatan
Tillträdesdatum: Snaraste, efter överenskommelse
Resor i tjänsten förekommer, främst inom SverigeKontakt
För frågor om befattningen är du välkommen att kontakta Sektionschef Johan Övergaard eller HR-specialist Elin Dahlqvist, 08-788 75 00.
Fackliga företrädare
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Liselott Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-22. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• ----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9535332