Registrator sökes till Västmanlands tingsrätt, en eller flera

Västmanlands tingsrätt är en öppen och modern domstol i centrala Västerås. Här arbetar drygt 100 medarbetare och vi är en av de större tingsrätterna i Sverige. Domstolen tar varje år emot ett stort antal brottmål, tvistemål, ansökningar om äktenskapsskillnader, konkurser och domstolsärenden.
Vårt uppdrag är att varje dag bidra till rättstrygghet i ett demokratiskt och rättssäkert samhälle. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där varje dag känns som den viktigaste?
Då är rollen som Registrator vid Västmanlands tingsrätt rätt för dig. Här får du arbeta med varierande och utvecklande arbetsuppgifter i en miljö där vi ständigt utbyter kunskap och perspektiv. Det skapar en stark gemenskap och en stöttande kultur, där kollegor fungerar som förebilder och finns där som ett stöd när utmaningarna kräver det.
Genom vårt arbete stöttar vi den demokratiska grunden, och det vi gör är viktigt - för din och allas rättssäkerhet.
Om rollen
Som registrator utgör du en central roll i domstolens dagliga arbete. Tillsammans med ett engagerat team bidrar du till att säkerställa att mål och ärenden hanteras rättssäkert och effektivt. Arbetet är varierande, socialt och kräver både struktur och flexibilitet - perfekt för dig som trivs i en dynamisk miljö.
Arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är bland annat registrering av mål och ärenden, posthantering och inkomna beställningar av allmänna handlingar. Arbetet medför många kontakter med myndigheter, allmänhet och media. Registratorer, arkivarier och domstolshandläggare arbetar i ett när samarbete.
Med rätt förutsättningar att växa
I rollen som registrator får du möjlighet att utveckla din organisatoriska och juridiska kompetens. För den som vill växa inom Sveriges Domstolar finns personliga utvecklingsmöjligheter, både i form av interna utbildningar samt specialisering inom administrativa roller. Som en del av din utveckling kommer du under din första anställningstid varva praktiska arbetsuppgifter med teoretisk utbildning.
Om dig
I rollen som registrator är du noggrann, strukturerad, stresstålig och har god förmåga att planera och prioritera ditt arbete med bibehållet gott bemötande. Som person har du ett stort engagemang för ditt arbete, känner en stark laganda samt en vilja att bidra till en god arbetsmiljö. Att ha ett professionellt förhållningssätt är en självklarhet för dig. Du har lätt att samarbeta i grupp samt även att kunna arbeta självständigt.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Västmanlands tingsrätt eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.
• Slutförd och godkänd gymnasieutbildning eller annan utbildning med examen som vi bedömer likvärdig.
• Goda datorkunskaper, inklusive Officepaketet och andra dokumenthanteringssystem samt stor vana i att parallellt arbeta i olika dataprogram och användarstöd.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
• Eftergymnasial utbildning som är relevant för arbetet, exempelvis Paralegalutbildning eller annan för jobbet relevant utbildning.
• Erfarenhet som registrator.
• Tidigare arbetslivserfarenhet i närtid inom administration.
Om arbetsgruppen
Vår arbetsgrupp är en dynamisk och engagerad grupp som värdesätter samarbete, öppenhet och innovation. Vi arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål och stöttar varandra för att utvecklas både professionellt och personligt.
Vi erbjuder
Vårt arbete är viktigt för din och allas rättssäkerhet. Därför vill vi erbjuda en bra arbetsmiljö och förmåner som underlättar för dig både på och utanför arbetet. Läs mer om våra förmåner här (https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/att-jobba-i-sveriges-domstolar/varfor-jobba-hos-oss/formaner-och-villkor/).
Praktisk information
För att vi ska kunna bedöma din ansökan så ber vi dig att göra följande:
• beskriv varför du söker anställningen som registrator hos oss och beskriv på vilket sätt du kan bidra till domstolens verksamhet i ditt personliga brev.
• bifoga ditt CV.
• bifoga underlag som styrker att du fullgjort gymnasiet och eventuellt eftergymnasial utbildning (slutbetyg eller examensbevis) eller annan dokumentation som styrker examen.
• att ange löneanspråk är obligatoriskt.
Referenser kommer att efterfrågas vid eventuell intervju.
Anställningen avser en tillsvidareanställning som kan inledas med sex månaders provanställning.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
I denna rekryteringsprocess kan det bli aktuellt med rekryteringstester.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Antal lediga befattningar: En eller flera
Sveriges domstolar tillämpar individuell lönesättning.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Så jobbar vi med rekrytering (https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/att-jobba-i-sveriges-domstolar/sa-jobbar-vi-med-rekrytering/)
