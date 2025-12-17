Registrator/dokumentcontroller till arkiv och registratur på KTH
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH i Stockholm
, Solna
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du var med och utveckla KTH:s registratorsfunktion och registratorsrollen då vi mer och mer går mot digitala lösningar.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Du kommer huvudsakligen att arbeta med registratorsuppgifter/dokumentcontroller på KTH:s centrala registratur. I arbetsuppgifterna ingår att ta emot, bedöma och registrera inkommande och upprättade digitala och fysiska handlingar (diarieföring) i W3D3 samt postöppning och arkivläggning av handlingar i närarkivet. Du kommer löpande hantera utlämnande av allmänna handlingar och säkerställa att informationskrav enligt offentlighetsprincipen uppfylls, samt koordinera förfrågningar. I arbetsuppgifterna ingår att ge råd och stöd inom området till universitetets anställda. Du kommer också vara delaktig i utveckling av registratorsfunktionen och rollen som registrator på KTH i och med att vi mer och mer går mot digitala lösningar.KvalifikationerKvalifikationer
- Du ska ha minst 60 hp i arkivvetenskap, yrkesutbildning som registrator/dokumentcontroller eller motsvarande.
- Du har datorvana och goda kunskaper i Officepaketets olika program.
- Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet.
Du behöver kunna arbeta självständigt, vara strukturerad , ha god samarbetsförmåga kunna var flexibel och initiativtagande,
Meriterande
- Yrkeserfarenhet av registraturverksamhet och diarieföring är meriterande, gärna vid ett lärosäte,
- Erfarenhet av ärendehanteringssystemet W3D3
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-4279". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
Anna Larssamils, Enhetschef, larssami@kth.se 08-7908715 Jobbnummer
9648425