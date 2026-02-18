Regissör till sommarteater 2026 - Arnljotspelen
2026-02-18
Uppdraget innebär att under försommaren leda ett glatt gäng amatörskådespelare till att genomföra årets Arnljotspel utomhus på vackra och anrika Arnljotlägden. Ensemblen består av människor med olika förutsättningar, erfarenheter och åldrar, och du behöver därför kunna skapa tydlighet och glädje i arbetet med uppsättningen, samt ge konstruktiv handledning till aktörerna.Publiceringsdatum2026-02-18Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet av arbete med att leda och regissera amatörteater, särskilt uppsättningar utomhus / friluftsteater.
Önskemål om utbildning/erfarenhet
Vi söker dig som är teaterpedagog, dramapedagog, dramaturg, regissör eller har liknande erfarenhet.
Extra meriterande är erfarenhet av amatörteater och gruppledarskap.
Personlig lämplighet väger tungt, och intervjuer/urval sker löpande.
Regissörens roll
Regissörens uppdrag är att inom ramarna för föreningens värderingar, förvaltningsuppdrag, och förmåga tolka Wilhelm Peterson-Bergers manus, regissera ensemblen, och arbetsleda den konstnärliga aspekten av produktionen.
Du skall ha dokumenterad praktisk erfarenhet av teaterverksamhet, gärna med både professionell och amatörensemble. Vi ser gärna att du är intresserad av musik och rörelse/dans då detta är ett taldrama skapat ur en opera, och det finns utrymme för koreograferade/musikaliska uttryck.
En viktig uppgift för regissören är att handleda alla skådespelare utifrån var och ens förutsättningar och kunna ge konstruktiv kritik och tydlighet i agerandet på scenen. Du behöver kunna lyssna in och till viss del vara lyhörd för medlemmarna, men framförallt kunna ta kommandot och driva arbetet framåt till årets föreställning.
Om föreställningen
Teaterföreningen Arnljotspelen är en ideell förening som förvaltar den årliga produktionen av Arnljotspelen på Frösön - Nordens längst spelade friluftsteater. Spelet är ett vikingadrama efter operan Arnljot av Wilhelm Peterson-Berger. Taldramat hade urpremiär 1935, består av tre akter och blir oftast ungefär 2,5 timme lång. Manuset har omarbetats från grunden vid ett flertal tillfällen, senast 2022, och genomgår varje år vissa revisioner i samråd mellan regissör och föreningsstyrelse.
Som regissör har du konstnärlig frihet att omarbeta manuset inom ramarna för föreningens värderingar och uppdrag.
Om deltagarna
Som regissör kommer du att arbeta mycket nära och intensivt med ensemble samt föreningens förtroendevalda under repetitionsperioden. Alla utom regissören är amatörer och deltar på ideell basis.
Ensemblen förväntas bestå av ca 20-30 personer, varav ca 18 är talrollsinnehavare. Rollsättning görs av föreningens styrelse under våren, gärna i samråd med regissör om denne önskar.
Föreningen har också förtroendevalda med uppdrag inom rekvisita, kostym, fotografi m.m. till din hjälp att förverkliga den konstnärliga visionen. Utöver detta planerar vi, om det är önskvärt, för en regiassistent ur föreningen, som kan finnas till stöd under ditt uppdrag som regissör.
Tider
Årets föreställning har premiär 2026-07-04 och spelas sedan till den 12 juli (spelpaus 8 juli). Regissörens uppdrag avslutas i samband med premiären.
Schemat har regissören i viss mån möjlighet att vara med och utforma själv, men eftersom ensemblen består av amatörer med andra jobb har vi den senaste tiden landat i följande format: Repetitionsstart sker brukligt sista helgen i maj med repetitioner under hela juni fram till premiär, främst under kvällar och helger. Avvikande tider för enskilda repetitioner med talrollsinnehavare kan överenskommas med berörda skådespelare.
Mer om föreningen
Läs mer om Arnljotspelen och föreningen: www.arnljot.se
Kontakta oss gärna med frågor! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
Välkommen med ansökan innehållandes personligt brev, CV, referenser & arvode-/löneanspråk via mail
E-post: styrelsen@arnljot.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teaterfören Arnljotspelen
Kompositörvägen 6 (visa karta
)
832 96 FRÖSÖN Arbetsplats
Teaterföreningen Arnljotspelen Kontakt
Ordförande
Nick Nyman ordf@arnljot.se Jobbnummer
9751035