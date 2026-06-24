Regionssäljare B2B - Bygg långsiktiga affärer inom teknik och energi
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Säljarjobb / Nyköping Visa alla säljarjobb i Nyköping
2026-06-24
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Nyköping
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Norrköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-24Beskrivning
Vi söker nu en affärsdriven och relationsskapande Regionssäljare till ett väletablerat teknikbolag med stark position inom el, säkerhet, energi och tekniska helhetslösningar. Här får du möjligheten att arbeta i en strategisk roll där du ansvarar för att utveckla affären inom din region och skapa långsiktiga kundrelationer med fokus på hållbara och lönsamma affärer.
Det här är en roll för dig som vill ta fullt ägarskap över din försäljning och arbeta självständigt med stort mandat. Du blir en viktig del i att skapa affärsmomentum och utveckla samarbeten med kunder inom industri, fastighet och offentlig sektor. Rollen passar dig som drivs av resultat, affärsmannaskap och att bygga starka relationer över tid.
Här värdesätts självledarskap, initiativförmåga och viljan att ständigt utvecklas och bli bättre i din yrkesroll.Dina arbetsuppgifter
Som Regionssäljare ansvarar du för att identifiera, utveckla och vinna nya affärer inom ditt geografiska område. Du driver affärsprocessen från första kontakt till avslutad affär och arbetar aktivt med att bygga relationer på beslutsfattarnivå.
Rollen innebär ett strategiskt och självständigt arbete där du planerar och utvecklar försäljningen med fokus på långsiktig tillväxt och hög kundnöjdhet. Du ansvarar även för att skapa affärsmöjligheter mellan olika teknikområden och fungerar som en viktig länk mellan kunder och lokala verksamheter inom organisationen.
Arbetet innebär löpande resor inom regionen och stor frihet under ansvar. För att lyckas i rollen behöver du trivas i sociala sammanhang där relationer byggs över tid – både i mötesrum och i mer informella miljöer.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av kvalificerad B2B-försäljning
Erfarenhet av att driva större och mer komplexa affärer
God förmåga att skapa och utveckla affärsrelationer på beslutsfattarnivå
Förmåga att arbeta självständigt med stort eget ansvar
Stark affärsmässig förståelse och resultatorienterat arbetssätt
God kommunikativ och relationsskapande förmåga
B-körkort
Erfarenhet av att arbeta långsiktigt och relationsbyggande inom försäljning
Stark drivkraft och ett tydligt självledarskap
Meriterande kvalifikationer
Teknisk bakgrund inom exempelvis energi, el eller tekniska lösningarAnställningsvillkor
Direkt anställning hos kund
Geografiskt arbetsområde: Sörmland och Östergötland
Ansvar för kunder och affärer i bland annat Nyköping, Norrköping, Motala och Linköping
Heltid
Tjänstebil ingår
Rollen innebär resor inom regionen
Stor frihet under ansvar i en affärsdriven organisation
Om du är redo att ta dig an en roll inom Regionssäljare och bidra med din kompetens och erfarenhet – tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7701076-2069022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Nyköpings Stadshus (visa karta
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611 32 NYKÖPING Arbetsplats
Q Sverige Jobbnummer
9977369