Regionsäljare till vårt kontor i Göteborg - Uniflex Sverige AB

Uniflex Sverige AB / Säljarjobb / Göteborg2019-12-212019-12-21Arbetsuppgifterna betstår av prospektering av kunder på en uppsjö av sätt. "Cold Calling" på ex listor, affärsystem etc. du bokar egna kundbesök, genomför kundbesök, offererar och skriver avtal. Vidare så innefattar rollen att hela tiden ha kontinuerlig uppföljning med "dina" kunder samt att maximera försäljningen på dessa kunder du har dragit in.Du behöver vara en person som klarar av och har viljan att ringa mycket "kalla samtal" då det är en mycket stor del av arbetet för att bygga upp din kundportfölj.Tävlingsmänniska samt en person som har en attityd av att "aldrig" ge upp.Du kommer få coaching, utbildning och tips under resans gång, men viljan för detta behöver du besitta.Du blir anställd direkt hos oss på Uniflex i Gårda Göteborg och kommer arbeta mot alla typer av branscher och tjänster.Körkort + egen bil är ett krav.På kontoret som på Uniflex i stort så drivs individen samt bolaget av en stark vilja, en tro på individen, mkt tävlingsinställning, men självklart även lagsammanhållning. Då det trots allt är ett lag som gör detta tillsammans, även om individens inställlning, vilja och arbetetsinsats bidrar till dels sin egna utveckling, lön etc, men även till att vårt börsbolag tjänar pengar.Du skickar din ansökan via vår hemsida www.Uniflex.se Se till att eventuella referenter som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.Vi ber dig att utelämna information om följande i dina ansökningshandlingar; ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. I Sverige är vi drygt 4 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Bemanningsföretagen och Sveriges byggindustrier och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder viKollektivavtalTjänstepensionFriskvårdsbidrag och andra personalförmånerFörsäkringarMarknadsmässig lönKarriär och utvecklingVi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra ledstjärnor affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lön + provisionSista dag att ansöka är 2020-01-13Uniflex Sverige AB5017074