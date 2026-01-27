Regionsäljare Till Sydvästra Sverige - Fuchs Lubricants
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Halmstad
Är du en driven säljare med teknisk bakgrund och passion för affärer? Nu söker vi en vass Regionsäljare som vill vara med och utveckla FUCHS Lubricants fortsatta tillväxt i sydvästra Sverige. Läs mer och ansök nedan.
Vi FUCHS Lubricants, en global koncern med rötter i Tyskland, har utvecklat, tillverkat och sålt smörjmedel och relaterade specialprodukter i över 85 år - för de allra flesta användningsområden och branscher. Med verksamhet över 50 länder och mer än 6000 anställda över hela världen är FUCHS-koncernen världens största oberoende leverantör av smörjmedel.
FUCHS har över 100 000 kunder, däribland företag inom följande områden: leverantörer till fordonsindustrin samt eftermarknad, OEM, brytning och prospektering, metallbearbetning, jord- och skogsbruk, luftfart, kraftproduktion, maskinindustri, bygg och transport samt stål-, metall- och cementindustrin, livsmedel- och läkemedelsindustrin, glastillverkning och gjut- och smidesindustrin - och många andra.
Om rollen
Som Regionsäljare hos oss får du en bred och utvecklande roll där du ansvarar för att driva och utöka försäljningen i din region. Du arbetar främst mot våra etablerade kunder, men en viktig del av tjänsten är att identifiera och bearbeta nya affärsmöjligheter.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Att utveckla och driva försäljningen inom prioriterade segment
Att bygga och vårda långsiktiga kundrelationer
Att proaktivt identifiera och skapa nya affärsmöjligheter
Nära samarbete med Key Account Managers, applikationsingenjörer, produktchefer och försäljningsstöd
Utveckling och stöd till distributörer i regionen
Att driva både operativt säljarbete och bidra strategiskt i utvecklingen av kundportföljen och avdelningens mål
Rollen kombinerar operativ försäljning med strategiskt ansvar och ger dig möjlighet att påverka helheten i ett expansivt bolag.
Vem är du?
Du är en resultatorienterad och självgående person som brinner för att skapa affärer och bygga starka kundrelationer. Med minst tre års erfarenhet av försäljning och dokumenterat goda resultat har du en trygghet i både ditt säljdriv och din förmåga att skapa värde. Kanske arbetar du idag inom fordonssektorn, entreprenad eller liknande, men det är inget krav. Du har ett intresse för teknik och innovativa lösningar.
Vi ser gärna att du har en relevant eftergymnasial utbildning på universitet eller YH. Du är kommunikativ, strategisk och trygg i möten på alla nivåer. Du arbetar strukturerat och självständigt, planerar och leder ditt arbete med energi och professionalism. Du behärskar både svenska och engelska mycket väl och är van vid att arbeta i Officepaketet.
Du utgår från hemmet eller från vårt lokalkontor i Kungsbacka, och kan vara bosatt var som helst inom regionen: Skåne, Halland, västra Småland, Västergötland eller Göteborgsområdet. Du rapporterar till Director Sales Automotive.
Vad erbjuder FUCHS Lubricants?
Hos oss blir du en del av ett engagerat och drivet säljteam bestående av Key Account Managers, innesäljare, tekniker och regionsäljare. Teamet präglas av stark sammanhållning, högt engagemang och en omtänksam kultur där vi bryr oss om varandra och arbetar tillsammans för att nå resultat.
Vi erbjuder:
Ett stimulerande och ansvarsfullt säljjobb nära marknaden
Möjlighet att arbeta med tekniskt avancerade produkter och kundlösningar
En organisation som uppmuntrar initiativ, utveckling och prestation
Konkurrenskraftiga villkor inklusive bonusprogram
Mycket goda karriär- och utvecklingsmöjligheter - flera medarbetare har internt tagit steget till andra roller
I denna rekrytering samarbetar FUCHS Lubricants med Jefferson Wells. Du ansöker genom att registrera ditt CV på vår hemsida via länken nedan. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via e-post.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Maria Svedberg på: maria.svedberg@jeffersonwells.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Detta är ett heltidsjobb.
302 45 HALMSTAD
Fuchs Lubricants
Maria Svedberg Maria.Svedberg@jeffersonwells.se +46790763749
