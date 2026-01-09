Regionsäljare som räddar liv!
Performiq AB / Säljarjobb / Skövde Visa alla säljarjobb i Skövde
2026-01-09
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Performiq AB i Skövde
, Skara
, Falköping
, Mariestad
, Lidköping
eller i hela Sverige
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du en tävlingsmänniska som drivs av att vinna, skapa resultat och bygga relationer? Hos Brandsäkra får du en roll där du kombinerar affärsmannaskap med ett tydligt syfte - att rädda liv.
Om rollen
Som säljare hos oss är du spelaren på planen som driver affärerna från första kontakt till signerat avtal. Du jobbar med hela säljprocessen, bygger relationer och hjälper kunder att hitta rätt brandskyddslösningar som verkligen gör skillnad.
I rollen arbetar du nära våra brandskyddskonsulter, vilket innebär att du får stöd av deras tekniska expertis samtidigt som du ansvarar för kunddialogen och affären. Tillsammans säkerställer ni att kunden får en helhetslösning som är trygg, tydlig och anpassad efter deras behov.
Det här är en roll för dig som vill kombinera försäljning, kundkontakt och ett tydligt syfte - att bidra till ett säkrare samhälle.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
• Prospektering av potentiella kunder och affärsmöjligheter.
• Boka dina egna möten.
• Förstå kundens behov och erbjuda skräddarsydda brandskyddslösningar.
• Förhandla och skriva avtal.
• Bygga starka, långsiktiga relationer med kunder.
• Följa upp och driva affärer genom hela säljprocessen.
Vad vi erbjuder:
• En roll med mening - varje affär bidrar till att rädda liv.
• En kultur där prestation belönas - du styr din egen framgång.
• Utveckling & coachning - vi ger dig verktygen för att bli en ännu bättre säljare.
• En laganda utöver det vanliga - vi pushar, stöttar och vinner tillsammans.
Personprofil
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper - du har ett starkt affärsfokus, inger förtroende och skapar långsiktiga relationer. Du vill vara en nyckelspelare i ett växande företag där driv, prestation och lagkänsla står i centrum. Vidare ser vi gärna att du:
• Har erfarenhet av försäljning och vet hur man bygger starka kundrelationer.
• Drivs av att överträffa mål, tävla och nå nya nivåer.
• Har en idrottsbakgrund och gillar att jobba i ett lag som alltid strävar efter att prestera på topp.Publiceringsdatum2026-01-09Övrig information
Start: Omgående, enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning.
Ort: Skövde med omnejd.
Företagspresentation
Brandsäkra Norden AB växer och därför söker vi efter en säljare till vårt nya kontor i Skövde.
Brandsäkra arbetar med helhetslösningar inom förbyggande brandskydd åt fastighetsägare, bostadsföretag och bostadsrättsföreningar.
Visionen är att ingen ska omkomma i en fastighetsbrand där affärsidén är att förebygga och förhindra brand via besiktningar, konsultation, underhåll och installationer av olika typer av brandskydd.
Vi erbjuder våra tjänster i hela Sverige och hjälper idag ca 900 föreningar med brandskyddet löpande. Bland kunderna återfinns fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, företag och kommuner. Vi är medlemmar i SVEBRA och Brandskyddsföreningen.
Brandsäkra utsågs 2019, 2020 och 2021 till Gasell av Dagens Industri. 2020 fick Brandsäkra ta emot utmärkelsen Årets företagare av Företagarna Ersättning
Fast l?n + provision Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8896". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), http://www.performiq.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PerformIQ Work AB Jobbnummer
9676788