Regionsäljare Mälardalen och norrut för PLS Truck Bodies
Trivs du i en nyckelroll där du bygger långsiktiga kundrelationer och driver affärer från första kontakt till avslut? Vill du arbeta med skräddarsydda lösningar där kvalitet, funktionalitet, användarvänlighet och hållbarhet står i fokus? Då kan det vara dig vi söker!
Hos oss får du utrymme att växa och ta ansvar, samtidigt som du har ett engagerat team i ryggen som ger dig rätt förutsättningar att lyckas och nå din fulla potential som säljare.
Vi är ett företag som är måna om varandra och arbetar tillsammans för att utveckla smarta och hållbara lösningar för våra kunder. Välkommen med din ansökan!
OM JOBBET
Som extern utesäljare kommer du ha ansvar för försäljning av påbyggnationer inom Mälardalen och norra Sverige. Det är en nyckelposition i en relationsbyggande roll och du kommer vara vårt ansikte ut mot PLS kunder. Rollen innebär att självständigt utveckla distriktet genom aktiv nykundsbearbetning samt långsiktig vård av befintliga kunder.
Tjänsten innebär regelbundna resor inom distriktet och ställer höga krav på eget driv, struktur och planeringsförmåga. Tillsammans är vi ett team som täcker upp större delen av Sverige.
Vi är ett familjärt företag där vi tar ansvar för att hjälpa varandra och gemensamt nå framgång. Under introduktionen kommer du tillbringa tid med övriga i teamet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kund- och försäljningsansvar inom tilldelat geografiskt område
Aktiv nykundsbearbetning
Långsiktig utveckling och merförsäljning hos befintliga kunder
Självständig planering och genomförande av kundbesök
Vara länken mellan kund och produktion
Löpande samverkan internt kring order och leveransstatus
Administrativ hantering av offerter, order och uppföljning i CRM-system
Tjänsten är på heltid och du blir anställd av PLS TRUCK BODIES AB. Tillträde enligt överenskommelse men med fördel efter semesterperioden.
FÖR ATT LYCKAS I TJÄNSTEN
Du har flera års erfarenhet av relationsbaserad försäljning och är van att planera och genomföra kundbesök. I din tidigare roll har du arbetat självständigt med eget kund- eller distriktsansvar som innebär resor. Vi tror vidare att du har:
Erfarenhet av CRM-system, allmänt god datorvana och Office-program
God administrativ förmåga
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift och även goda kunskaper i engelska
B-körkort är ett krav
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från arbete med tunga lastbilar eller påbyggnationer
Förståelse för transport- och åkeribranschens behov och utmaningar
Erfarenhet av service och/eller teknisk försäljning inom branschen
Upparbetat nätverk inom branschen eller närliggande områden
Utbildning inom försäljning, affärsutveckling etc
FÖR ATT TRIVAS I TJÄNSTEN OCH MED VARANDRA
Som person så har du lätt för att skapa, bygga och upprätthålla relationer. Den vi söker ska vara strategisk och uthållig i sin kundbearbetning. Du har lätt för att skapa bra samarbeten både internt och externt. Vi hjälper varandra - du får hjälp när du behöver det och du hjälper till när du har möjlighet. Du är:
Målmedveten och resultatorienterad
Självständig och ansvarstagande
Strukturerad med god planeringsförmåga
Relationsskapande och trivs med personliga kundmöten
Tydlig och professionell i sin kommunikation
Positiv, flexibel och lösningsorienterad
PLACERING
Du utgår hemifrån och bor lämpligtvis inom regionen. Majoriteten av kunderna finns i området Mälardalen och i dess närhet men längre utflykter norrut förekommer regelbundet.
Det här är PLS TRUCK BODIES AB
Du möter oss dagligen på vägarna tillsammans med bland annat Volvo, Scania Mercedes MAN och DAF. Det är nämligen vi som tryggar och effektiviserar transporterna genom våra skåp- och påbyggnader som du ser uppe på lastbilar och släp.
Unikt för oss är att vi tillverkar och levererar våra produkter från ax till limpa med en samlad kompetens under samma tak. Allt från konstruktion, till svets, till limning, till elinstallation och slutlig montering. Detta gör vi med stolthet och våra leveranser har hög kvalité, funktionalitet, användarvänlighet och hållbarhet.
Vårt namn, PLS, är en förkortning av Plåt- och smide, som är det ursprungliga namnet bolaget fick då det startades som ett familjeföretag i småländska Rydaholm 1957. Sedan dess har vi levererat och utvecklat gedigna och smarta transportlösningar. Bolaget har vuxit sig starkt och större genom åren, genomgått ett namnbyte och kommit att ingå i en större industrikoncern. Den familjära känslan och den personliga kontakten är dock densamma nu som då.
Våra värderingsord är Entreprenörskap, Effektivitet och Långsiktighet. Läs gärna mer om vad detta innebär och om oss på vår hemsida!
FRÅGOR OCH ANSÖKAN
För rekryteringen ansvarar Head Consulting Group AB och det är till dem du skickar din ansökan. Om du har frågor om företaget eller om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Niclas Fagerlund på telefon 0738 - 01 04 46 alternativt på e-post niclas.fagerlund@headconsulting.se
. Ansökan kan tyvärr inte göras via e-post.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Därför kan det vara bra att inte vänta med ansökan till sista ansökningsdagen. Välkommen med din ansökan!
För den här rekryteringen har PLS Truck Bodies gjort sitt val av rekryteringspartner och undanber sig erbjudanden från CV-leverantörer eller rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559068-8346)
För detta jobb krävs körkort.
Senior rekryteringskonsult
Niclas Fagerlund niclas.fagerlund@headconsulting.se
