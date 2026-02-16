Regionkoordinator mot prostitution och människohandel till Centrum mot Våld
2026-02-16
Centrum mot våld är en öppenvårdsenhet som tillhör Individ- och familjeförvaltningen i Västerås stad. Vi erbjuder stöd till personer med erfarenhet av våld i nära relation, hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel samt köp av sexuella tjänster. Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Som regionkoordinator är du en del av den nationella strategiska samordningen mot prostitution och människohandel. Ditt uppdrag är att stödja och stärka regionala aktörer i arbetet mot prostitution och människohandel. Arbetet innefattar konsultation och rådgivning till myndigheter, verksamheter och aktörer inom civilsamhället. Även utbildningsinsatser i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna i aktuell region, samt samarbete i nationella och regionala nätverk.
Tjänsten är organisatoriskt placerad inom Centrum mot våld. Du kommer att arbeta i hela region Mitt, som omfattar Västmanland, Uppsala och Gävleborgs län, utifrån en uppdragsbeskrivning från Jämställdhetsmyndigheten. Tjänsten innebär resor inom hela regionen och ibland arbete på obekväma tider. Tjänsten innebär att du kommer att gå igenom en säkerhetsbedömning.
Din kompetens
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan för tjänsten relevant högskoleutbildning så som tex beteendevetare. B-körkort samt mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Du har erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta personer eller inom närliggande områden och har en god förmåga att samarbeta med olika aktörer och organisationer. Du bör ha kunskap och/eller erfarenhet av arbete mot människohandel och prostitution. Det är meriterande om du har jobbat med konsultativt stöd till myndigheter och organisationer, samt har kompetens inom utbildning och föreläsning. Vi värdesätter att du har tidigare erfarenhet av samordnings- eller koordinatorsuppdrag.
Rollen ställer höga krav på gott bemötande och god samverkan inom ett komplicerat arbetsområde. Det innebär i sin tur att du är professionell, lösningsfokuserad och visar stor personlig mognad och omtanke i möten med både hjälpbehövande och andra yrkesverksamma. För att lyckas i uppdraget ser vi att du med lyhördhet och god samarbetsförmåga skapar förtroendefulla relationer både innanför och utanför organisationen. Du är bekväm med att tala inför andra och vet hur du ska anpassa ditt budskap för den målgrupp du möter. Du är lösningsfokuserad och har en förmåga att hantera pressade situationer med stabilitet och trygghet. Du är strukturerad, ansvarsfull och trivs med att arbeta självständigt och strategiskt.
Som anställd inom Västerås stad arbetar du efter stadens värdegrund samt bemötandekod - Alltid bästa möjliga möte.
Vi erbjuder
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Arbetsgruppen består av en enhetschef, en teamledare, åtta familjebehandlare samt en samordnare mot hedersrelaterat våld. Du kommer att ingå i ett engagerat team som delar målsättningen att skapa trygghet och skydd för utsatta individer. Vi finns i centrala Västerås, nära centralstationen och Socialtjänstens hus.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras.I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
