Regionjurist med inriktning mot upphandling och avtal
2026-01-15
Avdelningen för planering och utveckling
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Vår verksamhet
Tjänsten som regionjurist är placerade på den juridiska enheten vid avdelningen för planering och stöd. Vi är nio jurister, inklusive chefsjurist, och utökar nu med ytterligare en tjänst.
Centrala rättsområden för vår enhet är förvaltningsrätt, hälso- och sjukvårdsjuridik, offentlighet och sekretess, offentlig upphandling, kommunalrätt, konkurrensrätt, avtalsrätt, immaterialrätt, forskningsjuridik, trafikrätt, dataskydd och övrig IT-rätt. Det förkommer även vissa frågor inom bolagsrätt, skadestånd, fastighetsrätt och civilprocesser.
Ditt uppdrag
Vi söker en jurist med bred juridisk kompetens som vill arbeta med Region Uppsalas upphandlingar och avtal, främst inom kollektivtrafiken. Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen vara inom upphandling och kommersiella avtal, men du kommer även att komma i kontakt med frågor om bl.a. offentlighet och sekretess samt kommunalrätt.
I arbetsuppgifterna ingår att självständigt utreda och handlägga ärenden. Du kommer att arbeta med kommersiella avtal i en offentlig kontext, medverka i genomförandet av upphandlingar och genomföra rättsprocesser, medverka i interna utbildningar samt biträda regiondirektör, politiska organ och förvaltningar i juridiska frågor. Huvuddelen av tjänsten kommer att bestå i att biträda regionens trafikförvaltning i upphandlingar vid upprättande av förfrågningsunderlag, genomförande av upphandlingar samt att föra regionens talan i överprövningsprocesser rörande mål i offentlig upphandling. Till arbetsuppgifterna hör även att vara stöd i avtalsförhandlingar vid tvistiga förhållanden, att biträda upphandlingsenheten i spridda frågor rörande upphandling och att biträda i frågor rörande sekretess. Publiceringsdatum2026-01-15Kvalifikationer
Vi söker dig som har en juridisk kandidatexamen eller motsvarande med flera års erfarenhet av självständigt juridiskt arbete. Det är meriterande om du har särskild kompetens inom rättsliga områden som specifikt ingår i ovan angivna arbetsuppgifter. Du bör god erfarenhet av genomförande av offentliga upphandlingar och av att föra talan i överprövningsprocesser från verksamhet vid förvaltning, domstol eller advokatbyrå.
Din kompetens
För att lyckas i den här rollen är du en person som tycker om att arbeta inom flera rättsområden och med flera ärenden parallellt. Du uppskattar att möta och samarbeta med människor från olika professioner och du har förmågan att se helheten i komplexa ärenden.
Som person är du strukturerad, noggrann och van att arbeta med flera frågor parallellt. Då du kommer att träffa många olika professioner är det nödvändigt att du har en god såväl samarbets- som kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Heltid med start den 1 mars 2026 eller enligt överenskommelse.
Vårt moderna kontor ligger mitt i centrala Uppsala, i direkt anslutning till Uppsala resecentrum.
Som arbetsgivare vill vi skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska ha det bra, så att man kan känna sig trygg och ha kvalitet i livet utanför jobbet. Förutom att vi har ett av Sveriges bästa kollektivavtal erbjuder vi subventionerade UL-biljetter och ett förmånligt friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också våra medarbetare en flexibel arbetsplats, med möjlighet att arbeta delvis på distans utifrån överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad
Vill du veta mer?
Anne Nilsson, chefsjurist, anne.nilsson@regionuppsala.se
eller 018-611 02 97.
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51.
SACO - Leif Sandberg, 070-674 10 88.
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Skicka ansökan via länken nedan senast 2026-01-15. Genomgång av ansökningar och intervjuer sker löpande. Vi vill att din ansökan ska innehålla personligt brev och meritförteckning samt löneanspråk.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
