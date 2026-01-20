Regionfastigheter söker Byggprojektledare med inriktning el
Region Blekinge / Byggjobb / Karlskrona Visa alla byggjobb i Karlskrona
2026-01-20
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-20Om företaget
Enheten för Regionfastigheter har som huvudsaklig uppgift att erbjuda sina hyresgäster verksamhetsanpassade och ändamålsenliga lokaler.
Region Blekinge disponerar ca 300 000 m2 lokalyta fördelat på framför allt sjukhus och vårdcentraler. Enheten har ca 40 anställda som arbetar med fastighetsförvaltning, planerat underhåll samt ny- och ombyggnationer.
Under den närmaste tio-årsperioden kommer vi att vidareutveckla både arbetssätt och teknik samt genomföra en stor mängd reinvesteringar för att kunna möta framtidens behov. Är du vår nya kollega och vill vara delaktig i Region Blekinges spännande utvecklingsresa? Då ska du söka tjänsten hos oss!
Om jobbet
Du kommer att tillhöra byggteknikavdelningen där vi idag är ett tiotal medarbetare. Vi består idag av en avdelningschef, en teknisk förvaltare, två projektledare med inriktning bygg, en med inriktning el och en med inriktning VVS, en byggledare med samordningsansvar för intraprenadavdelningen, tre snickare samt en målare. Parallellt med denna rekrytering så pågår rekrytering av en byggprojektledare med inriktning VVS samt en teknisk förvaltare. Totalt kommer avdelningen då bestå av fjorton medarbetare inklusive avdelningschef. Anledningen till rekryteringsbehovet är för att möta en större satsning på både ombyggnadsprojekt och planerat underhåll.
Vårt team är engagerade i arbetet och har alltid god kvalité i fokus. Vår huvudsakliga uppgift är planerat underhåll och ombyggnationer. Det är viktigt för oss att vi har ett gott samarbete i gruppen. Vi är måna om varandra och har högt i tak. Vi stävar efter att leverera god service ut till alla våra kunder och kollegor.
Din placeringsort kommer att vara i Karlskrona, men kontor finns även i Karlshamn. Arbetsområdet omfattar hela Blekinge.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar. Du kommer att få arbeta med omväxlande projekt och ha förmånen att vara med från början till slut. Det innebär att du är med och driver hela projektet från förstudie till slutförandet tillsammans med dina kollegor. Hos oss har du förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag, tillgång till gym och möjlighet till flexibel arbetstid.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet inom byggsektorn, ledarskap och el. Du är en god kommunikatör då du i projektledarrollen ansvarar för att samordna interna och externa kontakter. Rollen som projektledare kräver en person som är driven, resultatinriktad och ansvarstagande. Du ska vara van att ha en ledande roll och god erfarenhet av att koordinera en grupp och driva den mot ett gemensamt mål. Du ska ha en god teknisk kunskap samt vara analytisk och strukturerad.
Du ska ha utbildning inom el på högskolenivå eller erfarenhet som bedöms som likvärdig. Vi ser tidigare erfarenhet som projektör eller att ha haft övergripande ansvar i byggprocessen inom el som en meriterande kvalifikation.
Då det förekommer resor i tjänsten, krävs det att du har B-körkort. Vårt koncernspråk är svenska och du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Varmt välkommen in med din ansökan!
Om regionservice
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regionservice. Här finns samlade resurser för regionfastigheter, fastighetsteknik, lokalvård, logistik, måltidsservice, centrallager och kundservice. Regionservice främsta uppdrag är äga, förvalta och utveckla Region Blekinges fastigheter och inhyrda lokaler. Området tillhandahåller och utvecklar också servicetjänster inom lokalvård, måltids-, material- och textilförsörjning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Region Blekinge tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/42". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionservice Kontakt
Per Tjäder 0455-736144 Jobbnummer
9694812