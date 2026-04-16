Regionchef till expansiva och stabila Thermia
TNG Group AB / Chefsjobb / Ljungby Visa alla chefsjobb i Ljungby
2026-04-16
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Ljungby
, Älmhult
, Värnamo
, Markaryd
, Växjö
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som regionchef hos Thermia och utveckla affärer inom hållbara värmepumpslösningar i Småland, Blekinge och Skåne?
Vill du ta nästa steg som regionchef hos Thermia i Småland, Blekinge och Skåne? Thermia är ett av Europas ledande företag inom värmepumpar och hållbara energilösningar, med lång tradition av teknisk innovation och kvalitet. I rollen driver du affärsutveckling tillsammans med återförsäljare och bygger starka kundrelationer i din region. Här får du arbeta med marknadsledande produkter, bidra till den gröna omställningen och utvecklas i ett stabilt och växande bolag. Hos Thermia kombineras en stark vision om hållbar energi med modern teknik, engagerade kollegor och stora möjligheter att påverka både affärer och resultat.
Ditt anställningserbjudande
Hos Thermia får du en självständig och utvecklande roll där du arbetar nära marknaden och har stor möjlighet att påverka både din egen vardag och företagets framgång. Du blir en del av ett väletablerat och lönsamt bolag med starkt fokus på innovation, kvalitet och hållbara energilösningar.
Thermia grundades 1923 i Arvika och är idag en av Europas ledande aktörer inom värmepumpar. Bolaget är en del av Stiebel Eltron Group, en internationell koncern med cirka 5000 medarbetare. Här möts tradition och framtid i ett företag som fortsätter att utveckla smarta lösningar för energieffektiv uppvärmning.
I rollen erbjuds du kompetensutveckling, förmånsbil, karriärmöjligheter och en flexibel arbetsplats med utgångspunkt från hemmakontor.Publiceringsdatum2026-04-16Arbetsuppgifter
Som regionchef ansvarar du för att utveckla affären och stärka Thermias position i din region. Du arbetar nära återförsäljare och fungerar både som affärspartner och kunskapsstöd i frågor kring produkter och lösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• driva och utveckla försäljningen av Thermias värmepumpssystem via återförsäljare
• bygga långsiktiga relationer med återförsäljare och samarbetspartners
• planera och genomföra produktutbildningar och presentationer
• stötta återförsäljare i försäljningsarbete och affärsutveckling
• arbeta aktivt med marknadsaktiviteter och utveckling av regionen
Värt att veta
Du ansvarar för regionen Småland, Blekinge och Skåne och vi ser gärna att du utgår från Kronobergs län. Rollen utgår från hemmakontor och innebär resor inom regionen.
Thermias säljorganisation är uppdelad i sex regioner och i denna roll rapporterar du till försäljningschef. Du arbetar självständigt i din region men har samtidigt ett nära samarbete med kollegor inom försäljning och organisationen i stort.
Våra förväntningar
Vi söker dig som är en affärsdriven säljare med god teknisk förståelse och ett starkt intresse för att utveckla långsiktiga affärer. Du är van vid att arbeta självständigt, strukturerat och målinriktat, samtidigt som du har en naturlig förmåga att skapa förtroende och bygga relationer.
Du trivs i en roll där du får kombinera affärsutveckling med rådgivning och kunskapsdelning. Att hålla presentationer och utbildningar är något du känner dig bekväm med och du har en tydlig och rak kommunikation.
Det är meriterande om du har erfarenhet från värmepumpsbranschen eller VVS, samt om du tidigare har arbetat med återförsäljare eller partners i ett indirekt försäljningsled.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
702 11 ÖREBRO
TNG Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Eva Sahlin 0768729251 Jobbnummer
9859299