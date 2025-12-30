Regionchef till Dafo Brand - Region Mälardalen
2025-12-30
Vill du leda en region i stark utveckling, där både människor och affärer står i fokus?
Vi söker en Regionchef som tar ett helhetsgrepp om verksamheten, driver resultat och bygger starka team över tre kontor och en depå. Här får du kombinera ledarskap, operativ styrning, affärsutveckling och kundfokus - i en roll som har stor påverkan på både medarbetare och företagets tillväxt.
Placeringsort: Uppsala, resor till övriga kontor ingår i tjänsten. Start: Så snart som möjligt.
Intervjuer kommer att ske löpande, så tveka inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig.
Om rollen
Som Regionchef Mälardalen kommer du att ha det övergripande ansvaret för medarbetare, resultat, kvalitet och leverans i regionen (Uppsala, Örebro, Västerås och Eskilstuna). Du leder både försäljningen och regionens utförande. Utförarnas områden är service- och installationsuppdrag samt utbildningar. Ditt fokus är att skapa en effektiv, professionell och kundorienterad verksamhet som levererar på både kort och lång sikt.
Du ingår i Dafos regionledning och är en nyckelperson i att driva både tillväxt och kvalitet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är:
Ledarskap:
Leda och utveckla regionens tekniker, instruktörer och säljare.
Rekrytering, onboarding, medarbetarsamtal och löpande uppföljning.
Bygga engagemang, struktur och en kultur där alla arbetar mot samma mål.
Resultat
Ansvara för regionens omsättning, lönsamhet och budget.
Följa upp KPI:er såsom debiteringsgrad, säljresultat och kundnöjdhet.
Driva effektiv resursplanering och kontinuerligt förbättringsarbete.
Operativ drift
Säkerställa hög kvalitet inom service, utbildning och andra uppdrag.
Stötta medarbetarna i operativa frågor, planering och problemlösning.
Arbeta nära kunder och medarbetare för att säkerställa professionell leverans.
Försäljning och kundrelationer
Leda regionens försäljning tillsammans med säljare
Följa upp affärer, pipeline och kundmöten.
Stärka kundrelationer och säkerställa hög kundnöjdhet.
Vem tror vi att du är?
För att lyckas och göra succé i rollen ser vi att du har tidigare erfarenhet från brandskyddsbranschen (servicesystem, installation, SBA, utbildning eller liknande).
Du är en självgående och handlingskraftig person som tar ansvar för helheten och driver arbetet framåt med energi och tydlighet. Med ett framåtblickande och lösningsorienterat mindset ser du möjligheter, utvecklingsvägar och framtida behov.
Du är prestigelös och vill arbeta nära verksamheten - Du sätter laget före jaget och verkar för Dafos, teamets och regionens bästa. Samtidigt har du en god förmåga att se den stora bilden, tänka strategiskt och prioritera rätt. Ditt ledarskap präglas av trygghet, tydlighet och god kommunikation - vilket gör att du har lätt att få teamet med dig.
Kvalifikationer:
Erfarenhet från brandskyddsbranschen
Dokumenterad erfarenhet av ledarposition med resultat- och budgetansvar
Erfarenhet från operativ verksamhet med tekniker, instruktörer eller andra fältroller
Flytande i svenska och mycket god engelska
B-körkort
Svenskt medborgarskap
Obs! För denna roll krävs utdrag ur belastningsregistret och svenskt medborgarskap, slutkandidaten kommer att genomgå bakgrundskontroll och säkerhetsprövning.
Vad erbjuder Dafo dig?
En central och betydelsefull roll inom ett växande affärsområde
En familjär arbetsplats med stor gemenskapskänsla
Möjlighet att påverka regionens utveckling, arbetssätt och resultat
Goda utvecklingsmöjligheter
Fina förmåner i form av arbetstidsförkortning, kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Fast lön med tillkommande årsbonus och förmånsbil
Om Dafo Brand
Dafo Brand AB är ett svenskägt familjeföretag med över 100 års branscherfarenhet. Idag är de en av marknadens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel. Parallellt med försäljning och service av kvalitetsprodukter och släcksystem erbjuder de utbildning, rådgivning och stöd i det systematiska brandskyddsarbetet. De är den ledande leverantören till brandförsvar i Sverige och även landets största leverantör av fasta släcksystem. Företagets huvudkontor ligger i Tyresö strax söder om Stockholm. De har drygt 80 återförsäljare med montage- och servicekapacitet runt om i Sverige och ett stort internationellt nätverk. Med över 200 medarbetare, varav ca 90 arbetar på huvudkontoret i Stockholm, omsätter de cirka 480 miljoner kr per år.
Omfattning och placering
Detta är en direktrekrytering till Dafo Brand, med 6 mån provanställning. Tjänsten är på heltid med arbetstidsförkortning och arbetstider: 8-17 mån-tors och 8-15 på fredagar. Du kommer att utgå från Dafos kontor på Vaksala-Eke 79 i Uppsala, men resor förekommer då du kommer att besöka övriga kontor i regionen.
The Place - Sveriges enda Worklife Partner
För dig som söker nytt jobb är The Place din trygga punkt. I just denna rekrytering sköter våra kompetenta rekryteringskonsulter processen, från intervju till anställningserbjudande. Sedan blir du anställd av kundföretaget. Vi är stolta över våra fina samarbeten med en stor mängd intressanta och spännande företag - och det innebär ju många karriärmöjligheter för dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
