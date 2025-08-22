Regionchef till avdelning Gårdsnära Tjänster, sydvästra Sverige
2025-08-22
Vi söker en driven, lösningsorienterad och engagerad chef som vill vara med och utveckla Växas gårdsnära tjänster till lantbruksföretag i sydvästra Sverige. Du får en spännande roll där du kommer att leda ett lag av duktiga och engagerade medarbetare som arbetar med olika typer av gårdstjänster, avbytarservice, seminering och fruktsamhetsrådgivning, till främst nöt- och mjölkföretagare.
Växa Sveriges primära uppdrag är att höja företagens konkurrenskraft genom att bidra till goda förutsättningar för ökad lönsamhet i produktionen, så att långsiktigt hållbara lantbruksföretag skapas. Vi gör det genom att erbjuda tjänster och service som spar tid och pengar till våra kunder.
Vår kompetens och förmåga att analysera företagens direkta behov bidrar till utveckling i kundernas företag.
Uppgifter och ansvar
Arbetet är självständigt och du ingår i ett team av sju chefer i avdelning Gårdsnära tjänster men också i ett regionalt chefsteam som samverkar mellan avdelningarna. I chefsteamet driver ni frågor tillsammans och stöttar varandra.
Du har verksamhets- och budgetansvar och ska tillse att vi når uppsatta mål i affärsplanen. Du har direkt personalansvar för medarbetarna inom ett antal driftsplatser i region Väst vilket innebär att du kommer leda våra husdjurstekniker, avbytare och fruktsamhetsrådgivare och ansvara för deras utveckling och kompetensförsörjning. Du rapporterar direkt till avdelningschef och har tätt samarbete med Västs andra Regionchef, du ingår i avdelningens chefsgrupp och i regionens chefsteam.
Du utvecklar och säkerställer goda samarbeten i våra kundkontakter i Väst och arbetar för en positiv affärsutveckling i hela Växa Sverige.
Du driver, samordnar och arbetar proaktivt i linje med vår vision, värdegrund och strategi.
Vi jobbar till stor del på distans men det ingår också fysiska möten på olika platser i landet med ett antal resdagar som en del i tjänsten.
Lämplig utbildning och erfarenhet
Dokumenterad ledarerfarenhet. Gärna Agronom, Lantmästare eller annan relevant akademisk utbildning. B- körkort fordras. Du kommunicerar flytande på svenska och engelska både i tal och skrift. Branschkunskap inom Gröna näringarna är meriterande
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom egen drivkraft, engagemang och förmåga att möta och motivera andra människor samt vilja att bidra till lösningar och en positiv utveckling. Du har en god kommunikationsförmåga, är utåtriktad och flexibel.
Omfattning och placeringsort
Tjänsten omfattar heltid. Din chefstjänst kan komma att kombineras med andra uppdrag beroende av din bakgrund, intresse och din placering. Det kan vara ämnesansvar, alternativ produktansvar för någon eller några av våra produkter. Ledarskapet kommer dock vara det centrala.
Det geografiska området är sydvästra Sverige från delar av Skåne till Dalsland. Vi har idag kontor på flera platser i området och din regionchefskollega finns i Kil, Värmland. Vi är öppna för att diskutera placeringsort men det är en fördel om du kan vara placerad i Vänersborg eller Falkenberg.
Vad får du?
Vi satsar aktivt på chefsutveckling och din individuella utvecklingsplan utformar vi tillsammans. Vi är öppna för att diskutera placeringsort och vi erbjuder bland annat förmånsbil och inte minst engagerade kollegor. Självklart har vi kollektivavtal som innebär att du får avtalade försäkringar och tjänstepension. Utöver det har vi förmåner som sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Avdelningschef Kenth Mohlin, 010-471 01 17.
Fackliga kontakter: Unionen: Ida Fredriksson 010- 471 04 39, Akademikerna: Carl Andås 010-471 03 71.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Välkommen med din ansökan! Observera att urval kommer ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan önskar vi på svenska. Ersättning
