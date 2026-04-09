Regionchef sökes till Viljan IOF - En del av Attendo
Viljan Individ och Familj AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viljan Individ och Familj AB i Stockholm
, Österåker
, Knivsta
, Västerås
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Regionchef Vuxna Viljan IOF - en del av Attendo
Vill du ta ett helhetsansvar, bygga affär och leda andra ledare - och samtidigt vara med och forma framtidens individ- och familjeomsorg?
Viljan är på en utvecklingsresa - och vi har bara börjat. Som ett relativt nytt varumärke inom individ- och familjeomsorg finns hos oss en stark vilja att bygga, förbättra och tänka nytt. Här får du vara med och påverka på riktigt: affären, ledarskapet och hur framtidens verksamheter ska se ut. Nu söker vi dig som vill axla rollen som Regionchef för Vuxna - en central ledarposition i en av våra tre regioner inom IOF.
Om rollen
Som Regionchef har du ett tydligt helhetsansvar - för resultat, kvalitet och medarbetare i din region. Regionen spänner över stora delar av landet, från Söderhamn i norr till Malmö i söder. Du leder och stöttar 10-15 chefer i deras uppdrag, med nära samarbete med en regional verksamhetschef.
Du är en central del av segmentsledningen där vi tillsammans tar ansvar för utvecklingen framåt. Här förväntas du äga och utveckla din affär - men också bidra med perspektiv, idéer och ledarskap till helheten och Viljans långsiktiga riktning.
Rollen passar dig som vill kombinera affärsmannaskap och strategiskt arbete med ett närvarande ledarskap - där du är synlig, engagerad och bygger resultat tillsammans och genom andra.
Ditt uppdrag inkluderar bland annat att:
Ta helhetsansvar för regionens resultat, kvalitet och medarbetare
Leda, coacha och utveckla chefer så att de i sin tur kan lyckas med sina uppdrag och verksamheter
Säkerställa hög kvalitet, måluppfyllelse samt avtal- och regelefterlevnad
Driva affärsutveckling och identifiera nya möjligheter inom regionen
Arbeta långsiktigt och strukturerat med uppföljning, analys och ständiga förbättringar
Aktivt bidra i segmentsledningen och till Viljans övergripande strategi, företagskultur och utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och erfaren ledare, med starkt affärsfokus och en tydlig förmåga att skapa resultat tillsammans med andra.
Du har:
Relevant högskoleutbildning (180 hp)
Minst fem års gedigen erfarenhet av att leda andra chefer
Dokumenterad erfarenhet av resultat- och budgetansvar
Stark förmåga att kombinera operativt och strategiskt ledarskap
Ett tydligt affärsmannaskap - du förstår samband mellan kvalitet, ekonomi och långsiktig hållbarhet
Erfarenhet från samverkan med olika intressenter och gärna från komplexa organisationer
Kunskap och erfarenhet från IOF verksamhet
Det är meriterande om du har erfarenhet från omsorg, vård eller annan reglerad verksamhet, men det viktigaste är ditt ledarskap och din förmåga att bygga framgångsrika team och affärer. Du trivs i roller där du får ta ansvar, fatta beslut och samtidigt vara nära verksamheten och människorna i den.
Därför Viljan IOF
Hos Viljan får du mer än ett uppdrag - du får möjlighet att vara med och bygga något långsiktigt.
En nyckelroll i ett segment och varumärke under utveckling
Möjlighet att vara med och bygga strukturer, arbetssätt och utveckla företagskulturen
Ett sammanhang där affärsmässighet, värderingar och samhällsnytta hänger ihop - och där det ena inte sker på bekostnad av det andra
Stort förtroende, handlingsutrymme och möjlighet att påverka
Vi tror på ett nära och tillitsfullt ledarskap, tydliga mål och på att verklig utveckling sker när människor får rätt förutsättningar att lyckas - och mod att utvecklas och ta nästa steg.
Om rekryteringsprocessen
Vi använder oss av arbetspsykologiska via Alva Labs tester i denna rekryteringen.
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. För slutkandidat kommer vi förutom referenser ta en kreditupplysning som en del av rekryteringsprocessen.
Sista ansökningsdag den 2026-04-23. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas under ansökningstiden. Publiceringsdatum 2026-04-09
Placering: Beroende på vart du bor så kommer du ha en kontorstillhörighet på närmaste kontor. Resor ingår i arbetet till verksamheterna du ansvarar för.
Tjänstgöringsgrad: Heltid, tillsvidare Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
Stina Holmlund Kelly, segmentschefstina.holmlund.kelly@viljan.se
eller telefon: 0702-783055
Om Viljan/Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7526643-1937095". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
(org.nr 556477-8958), https://viljaniof.teamtailor.com
Vendevägen 85-91 Parking (visa karta
)
182 91 DANDERYD Arbetsplats
Viljan Jobbnummer
9844779